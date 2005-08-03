دالايي لاما براي سخنراني درباره آيين بوديسم به سوئيس سفر كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" سفر وي دربرگيرنده مجموعه سخنرانيهايي يك هفته اي درباره آيين بوديسم براي هزاران نفر در استاديوم ورزشي شمال شرق زوريخ و همچين اجراي مراسم ديني همراه با ديگر رهبران ديني است.

علي رغم مخالفت چين با اين ديدار، دالايي لاما روز پنج شنبه با "پاسكال كوچپين"، وزير كشور سوئيس ديدار مي كند.

"آيو سيبر" سخنگوي وزارت خارجه سوئيس گفت، در اين ديدار بخشي از مذاكرات سوئيس و چين مد نظر قرار مي گيرد.

اين پانزدهمين سفر دالايي لاما به سوئيس است. 3000 بودايي تبت در سوئيس زندگي مي كنند و جامعه آنها در اين كشور بزرگترين جامعه تبتي خارج از آسيا به شمار مي رود.

دالايي لاما در سلا 1959 به هندوستان گريخت. روابط مستقيم وي با پكن سال 1993 قطع شد و در سال 2002 مذاكرات براي از سرگيري روابط آغاز شد.

ازآن زمان تا كنون نمايندگان تبت و چين چهار بار با يكديگر ديدار كرده اند تا بازگشت احتمالي تبتي هاي معزول شده به كشور خود و همچنين مسئله استقلال تبت را در راستاي وعده اي مطرح كنند كه پكن يك سال پس از تهاجم به تبت در سال 1950 ارائه كرد.

دالايي لاما پيش ازاين به مدت 10 روز در تايوان درباره تسونك خاپا، لاماي بزرگ بودايي و مراحل طريق روشنفكري به سخنراني پرداخت و پيشتر از آن نيز در سفر به آمريكا از پنج ايالت آمريكا بازديد و درباره بخشي از تلاشهاي خود در راستاي ترويج ارزشهاي انساني، مسئوليت پذيري جهاني، شقفت و تفاهم بين اديان سخنراني كرد. هدف دالايي لاما از سفر به آمريكا گسترش پيام صلح عنوان شده بود.