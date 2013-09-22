آغاز فاز اول واگذاری انشعاب گاز در منطقه گلشهر جنوبی/ 250 علمک گاز نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر پروین در این زمینه گفت: با اجرای گازرسانی فاز نخست شهر بندرعباس، اهالی گلشهر جنوبی (حد فاصل خیابان سمدو تا خیابان امامت) هر چه سریعتر لوله کشی داخل منازل خود را توسط مجریان ذیصلاح سازمان راه و شهرسازی و نظام مهندسی انجام دهند و با تکمیل پرونده جهت اخذ اشتراک به شرکت گاز استان، امور مشترکین واقع در بولوار دانشگاه، حدفاصل چهار راه دانشگاه و دامایی، ساختمان اداری شماره 2 شرکت گاز استان هرمزگان مراجعه کنند.

وی هزینه اشتراک گاز خانگی را 120 هزارتومان اعلام کرد و افزود: هزینه مذکور جهت نصب رگلاتور و کنتور از مشترکین دریافت می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان، نصب 1000 علمک را در منطقه گلشهر جنوبی پیش بینی کرد و افزود: تا کنون 250 عدد علمک در این منطقه نصب شده است.

پروین ادامه داد: اولویت گازرسانی در محدوده گلشهر جنوبی با شهروندانی است که سریع تر مراحل لوله کشی گازخانگی را انجام دهند و شرکت گاز نیز علمک این منازل را زودتر نصب می‌کند.

وی در خصوص فازهای بعدی گازرسانی به شهر بندرعباس بیان کرد: در حال حاضر عملیات گازرسانی به شهرک پیامبر اعظم (مسکن مهر) در حال اجراست که 36 هزار واحد مسکونی تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان اضافه کرد: در محدوده گلشهر جنوبی نیز حدود 8000 واحد مسکونی می توانند از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

پروین عنوان کرد: علاوه بر فاز نخست گازرسانی به گلشهر جنوبی و شهرک پیامبر اعظم (مسکن مهر) فاز بعدی، گازرسانی به شمال بلوار امام حسین(ع) است.

پروین ابراز امیدواری کرد: به مرور زمان و با تامین نقدینگی، گازرسانی به شهر بندرعباس اجرا می‌شود.

وی با اشاره به توصیه های لازم برای شهروندان تاکید کرد: ما معتقدیم گاز طبیعی بسیار ایمن‌تر از گاز مایع و کپسولی است. گاز طبیعی ورودی منازل حدود یک چهارم PSI، یعنی معادل 25/0 PSI فشار دارد در حالی که کپسول‌های گاز با فشارحدود 85 PSI ارائه می‌شوند و گاز طبیعی به دلیل داشتن فشار پایین‌تر، از ضریب اطمینان و ایمنی بیشتری برخوردار است.

پروین خاطرنشان کرد: امتیاز دیگر اشتراک و بکارگیری از گاز طبیعی پایداری، تداوم و دسترسی آسان می باشد به گونه ای که شهروندان هیچ گاه نگران تمام شدن کپسول گاز نخواهند بود.