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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۵۰

بیرانوند مطرح کرد:

2500 واحد صنفی متخلف لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

2500 واحد صنفی متخلف لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از معرفی دو هزار و 500 واحد صنفی متخلف این استان به تعزیرات حکومتی خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس بیش از دو هزار و 553 واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی بیان داشت: از این تعداد واحد صنفی متخلف حدود دو هزار و 148 واحد از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و 405 واحد نیز توسط بازرسان مجامع امور صنفی استان به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه همچنین در قالب این طرح 457 گزارش مردمی از سوی بازرسان این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: در این راستا 47 گزارش مردمی نیز توسط بازرسان مجامع امور صنفی مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.

بیرانوند یادآور شد: در مجموع 30 گشت مشترک توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و همچنین بازرسان مجامع امور صنفی استان در قالب این طرح فعال شده اند.

کد مطلب 2140129

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