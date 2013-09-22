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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۴۵

در آستانه آغاز سال تحصیلی/

طرح "نسیم مهر" در قطار شهری مشهد اجرا می‌شود/اهدای بسته‌های فرهنگی به دانش‌آموزان

طرح "نسیم مهر" در قطار شهری مشهد اجرا می‌شود/اهدای بسته‌های فرهنگی به دانش‌آموزان

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد از اجرای طرح نسیم مهر در آستانه بازگشایی مدارس در قطار شهری مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل میرزایی فیض‌آبادی اظهارکرد: با طرح نسیم مهر که در اولین روزهای ماه مهر اجرا می‌شود، این شرکت نیز در خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و دانشجویان سهیم می‌شود.

وی اظهار کرد: ساعات کاری قطار شهری مشهد در حال حاضر از 6:30 صبح تا 10:30 شب است که با افزایش نیم ساعته مدت زمان خدمت‌رسانی روزانه قطار شهری مشهد و کوتاه کردن 5 دقیقه‌ای مدت زمان سفر، سرفاصله زمانی رسیدن قطار به ایستگاه را به 4 دقیقه کاهش میدهیم.

میرزایی فیض‌آبادی عنوان کرد: اهدای بسته‌های فرهنگی به دانش‌آموزان یکی دیگر از برنامه‌ها شرکت قطار شهری مشهد است که این بسته ها شامل لوازم‌التحریر و نقشه قطار شهری است و در ساعات حمل دانش‌آموزان برای رسیدن به مدارس، به آنها اهدا می‌شود.

وی از خانواده‌ها خواست در هفته‌های ابتدایی با همراهی کردن فرزندانشان، روش صحیح استفاده از قطار شهری را به آن‌ها بیاموزند تا فرزندانشان دچار سردرگمی و اشتباه در مسیریابی ایستگاه مورد نظرشان نشده و سفری ایمن را تجربه کنند.

کد مطلب 2140138

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