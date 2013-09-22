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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹

دوره آموزشی تکمیلی بسیجیان شهرستان سیریک برگزار شد

دوره آموزشی تکمیلی بسیجیان شهرستان سیریک برگزار شد

سیریک - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیریک گفت: دوره آموزشی تکمیلی بسیجیان سیریک با حضور 200 بسیجی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحق حیدری صبح یکشنبه در مراسم اختتامه دوره های آموزشی بسیجیان شهرستان سیریک اظهارداشت: به همت گردان امام حسین(ع) هشت بندی 200 نفر از بسیجیان فعال که دوره آموزشی مقدماتی را پشت سر گذاشته اند دوره آموزشی تکمیلی داده شد.

وی در ادامه عنوان کرد: نیروهای بسیجی به مدت 55 روز کلاس‌های تئوری آموزشی بسیجی را گذرانده و با حضور در اردوهای علمی و رزمی پنج روزه موفق به گذراندن دوره و دریافت گواهی رزمی تکمیلی شدند.

حیدری افزود: در این دوره‌های آموزشی امور مربوط به حفاظت و اطلاعات، قضایی و امنیتی، دفاع شخصی و مسائل سیاسی نیز داده شد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیریک گفت: هدف از اجرای این دوره آموزشی را بالا بردن توان رزمی مقدماتی و آگاهی سیاسی  واعتقادی بسیجیان اعلام کرد.

 

 

کد مطلب 2140146

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