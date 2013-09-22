به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از درپ، هاروی واینستاین رییس کمپانی واینستاین و راب فریدمن رییس کمپانی لایونزگیت نیز از جمله افرادی هستند که آخر این هفته راهی چین می شوند.

در میان ستارگانی که راهی این کشور می شوند لئوناردو دی کاپریو، جان تراولتا، کیت بکینسل و کریسوفر والتس جای دارند. حضور دو چهره اول در این برنامه قطعی شده است.

حضور این چهره های برجسته برای برنامه ای است که افتتاحیه پاییزه سینمای چین محسوب می شود و از زمانی که این کشور پرجمعیت به عنوان یکی از بازارهای سینمایی جهان مورد توجه قرار گرفته، هر روز رنگ بیشتری به خود می گیرد.

این برنامه توسط کمپانی بزرگ واندا که بازار سینمای چین را در دست دارد، طراحی شده است. واندا به عنوان یک غول چینی سال پیش سینماهای ای.ام.سی(یک شبکه سینماها و سالن های نمایش آمریکایی) را به قیمت 2.6 میلیارد دلار خرید تا به گفته خودش با ارتباط عمیق با هالیوود و با همکاری یکدیگر به صنعت سینمای جهان قدرت بیشتری ببخشند.

کمپانی دالیان واندا علاوه بر ارتباط با هالیوود بزرگترین اداره‌کننده سینماهای آسیا نیز هست. واندا این هفته 20 میلیون دلار به موزه آکادمی اسکار که در دست ساخت است کمک مالی کرد.

ساخت فیلم "مردی از تای چی" به کارگردانی کیانو ریوز در چین نیز یکی از برنامه‌هایی بود که در همین زمینه صورت گرفت و با اکران همزمان در 1600 سینمای دیجیتال با تکنولوژی آیمکس در ماه جولای، از اولین برنامه های مشترک سینمای چین با هالیوود و به زبان چینی محسوب شد.