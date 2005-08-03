شركت ملي نفت،پتروشيمي و ايران خودرو در ميان 100 شركت برتر كشورهاي اسلامي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از دينار استاندارد، شركت ملي نفت ايران با درآمدي بيش از 38 ميليارد دلار در پايان سال 2003 دومين شركت بزرگ در جهان اسلام بوده است.

اين گزارش مي افزايد، شركت ايران خودرو نيز با درآمدي بالغ بر 2.5 ميليارد دلار در رتبه چهل و چهارم بزرگترين شركتهاي كشورهاي اسلامي قرار دارد.

شركت ملي پتروشيمي ايران نيز با 2.1 ميليارد دلار درآمد، پنجاه و سومين شركت بزرگ جهان اسلام است.

شركت ملي نفت عربستان سعودي با 83.1 ميليارد دلار درآمد، بزرگترين شركت كشورهاي اسلامي است.

گزارش مهر حاكي است، 9 شركت برتر كشورهاي اسلامي شركتهاي نفت، گاز يا پتروشيمي كشورهاي نفت خيز اسلامي هستند.

پس از شركتهاي ملي نفت عربستان و شركت ملي نفت ايران، بزرگترين شركتهاي كشورهاي اسلامي عبارتند از: شركت پتروناس مالزي، شركت ملي نفت الجزاير، شركت پتروشيمي كويت، شركت نفت پرسروي اندونزي، شركت ملي نفت ابوظبي، شركت ملي نفت عراق، و شركت صنايع شيميايي سابيك عربستان سعودي، كه به ترتيب در رتبه هاي سوم تا نهم بزرگترين شركتهاي كشورهاي اسلامي قرار دارند.

اين گزارش مي افزايد، شركت سرمايه گذاري كوك هولدينگ تركيه تنها شركتي است كه جزو 10 شركت بزرگ جهان اسلام قرار دارد، اما در زمينه نفت، گاز يا پتروشيمي فعاليت ندارد.

از ميان 100 شركت بزرگ جهان اسلام فقط 13 شركت خصوصي هستند و مابقي شركتها دولتي يا نيمه دولتي هستند.

در حاليكه هيچ شركت خصوصي از ايران جايي در ميان 100 شركت بزرگ كشورهاي اسلامي ندارد، شركت سرمايه گذاري كينگدام هولدينگ عربستان سعودي با 9.4 ميليارد دلار درآمد، بزرگترين شركت خصوصي جهان اسلام است و در رتبه يازدهم 100 شركت برتر نيز قرار دارد.

اين گزارش حاكي است، در ميان 12 شركت برتر خصوصي در جهان اسلام، شش شركت عربستاني، پنج شركت تركيه اي و يك شركت مصري حضور دارند.

به گزارش مهر، در ميان 100 شركت بزرگ دنياي اسلام 18 شركت نفت، گاز يا پتروشيمي، 11 بانك و شركت سرمايه گذاري، 10 شركت مخابراتي و ارتباطي، ، 6 شركت خودروسازي، و 4 شركت هواپيمايي حضور دارند.