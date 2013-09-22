به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی كرباسیان اظهار داشت: این اقدام با هدف همراستا شدن اهداف بلند مدت این سازمان با اهداف كلان دولت یازدهم و وزرات صنعت ،‌معدن و تجارت صورت می گیرد.

به گفته معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت ،‌ با موافقت اعضای هیات عامل و كلیه مدیران ایمیدرو مقرر شد بازنگری و اصلاح ماموریت ها، ‌چشم انداز و استراتژی در اولویت نخست قرار گیرد.

كرباسیان با بیان اینكه سند استراتژیك سازمان به تشكل ها و سازمانهای مردم نهاد برای اخذ نظرات مشورتی ارسال می شود افزود: پس از اخذ پیشنهادات، این برنامه در دو فاز به اجرا در می آید و طبق پیش بینی ها حداكثر تا پایان سالجاری بازنگری خواهد شد.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پیش از این در سال 1383 اولین سند استراتژیك خود را تهیه و در سال 1389 بازنگری و اصلاحات را در این سند انجام داد كه برنامه های آن هم اینك در حال اجرا است. اكنون نیز با توجه به عوامل برون سازمانی همچون ایجاد تغییرات در اسناد بالادستی،‌ تغییر شرایط اقتصادی و بین المللی و همچنین عوامل درون سازمانی نظیر تغییر ساختار، ‌تغییر میزان دارایی ها و ... استراتژی در حال اجرا باید متناسب با شرایط پیش رو اصلاح شود.

این سازمان كه در سال 1381 به عنوان مهمترین نهاد توسعه ای كشور در حوزه معدن و صنایع معدنی شكل گرفت ماموریت توسعه و توانمندسازی آن بخش ها را در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله ،‌سند استراتژی توسعه معدنی و اصل 44 قانون اساسی عهده دار شده است.