به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازگشایی مدارس و جشن شکوفه ها در سراسر کشوراین آیین همزمان در ساری با حضور مسولان استانی در دبستان شهید حق شناس ساری برگزار شد.

اکبر حنیف نژاد معاون پرورشی ناحیه 2 آموزش و پرورش مازندران صبح یکشنبه در این مراسم، ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید گفت: این مدرسه به صورت هیات امنای قرآنی اداره می شود و امید داریم تمامی دانش آموزان این مدرسه در زمینه فرهنگی ، قرانی و فعالیتهای دیگر همواره جزئ برترینهای استان باشند.

وی ضمن تشویق خانواده ها در استفاده از این مدارس خواستار ترویج مدارس قرانی شد و افزود: در حال حاضر یک دبستان پسرانه هیات امنای قرآنی داریم که به دنبال گرفتن مجوز برای مدرسه دخترانه نیز هستیم.

معاون پرورشی آموزش و پرورش گفت: دبستان شهید حق شناس دارای 330 دانش آموزدر پایه اول تا سوم ابتدایی است که از این تعداد 120 نفر کلاس اولی هستند که از امروز وارد کلاس در س شده اند.

وی افزود : ما در این مدرسه از قاریان مطرح استان استفاده می کنیم و مدیر مدرسه نیز اختیار تام در انتخاب مدرسین مدرسه دارد. حنیف نژاد برنامه های مدرسه را برنامه های فرهنگی ،هنری ، ورزشی برشمرد و افزود: این برنامه ها با تعامل خانواده ها بررسی و جزئ مصوبات این مدرسه می شود.

وی در پایان تاکید کرد: فرزندانی که حافظ قرآن ،قاری و یا دارای شرایط خاص در زمینه تلاوت قرآن هستند برای ثبت نام در این مدرسه در اولویت قرار دارند.

مازندران 480 هزار دانش آموز دارد.