به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان افزود: رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس در مقابل توطئه های دشمنان اسلام مقاومت و ایستادگی کردند .



وی اظهار داشت: امروز اگر اقتدار و عزتی برای ملت ایران رقم خورد رشادت جوانان دیروز و مدیریت و تدابیر حضرت امام خمینی (ره) بوده است.



فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: جوانان دیروزامنیت را برای ملت ایران رقم زدند بنابراین باید این امنیت امروز هم با رشادت و بصیرت جوانان ماندگار و تقویت شود.



سردار کرمی یادآور شد:خون شهدا و همچنین حماسه ایثارگران عظمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در دنیا رقم زد چرا که حضور گسترده مردم در همه عرصه‌های کشور ادامه خواهد یافت همینطور که در سالجاری با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای حماسه سیاسی خلق کردند.