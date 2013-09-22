اتحادیه اروپا حمله نظامیان صهیونیست به دیپلماتهای اروپایی را محکوم نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی خواست تا درباره توقیف کامیون های کمک رسانی و همچنین حمله نیروهای این رژیم به چندین دیپلمات اروپایی، فعالان کمک ‌رسان و چند فلسطینی دیگر که در تلاش برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ های ساکن در کرانه‌ باختری بودند، توضیح بدهد.

در همین حال کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: نمایندگان اتحادیه اروپا در تماس با مقامات اسرائیلی ضمن ابراز نگرانی درباره این حادثه خواستار ارائه توضیحات لازم شده اند، زیرا این اتحادیه همواره بر اهمیت ارسال کمک بشردوستانه به فلسطینیان بدون آنکه سربازی مانع این اقدام شود، تاکید کرده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانه های خبری گزارش دادند نیروهای رژیم صهیونیستی در حمله به دیپلماتهای اروپایی از بمبهای صوتی استفاده کرده اند.