آغاز تحصیل یک میلیون و 300 هزار کلاس اولی/ مدارس را شادتر خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی صبح امروز در مراسم زنگ شکوفه ها و غنچه ها که در دبستان شاهد دخترانه فاطمه زهرا(س) شهرستان اسلامشهر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از برنامه های ما در سال جاری اجرای برنامه های فوق العاده برای دانش آموزان است تا محیط مدرسه را برای آنان شادتر کنیم.

وی، بازگشایی مدارس را حاصل تلاش شش ماه گذشته همکاران خود دانست و افزود: امروز حدود یک میلیون و 300 هزار دانش آموز سال اولی وارد مدارس ابتدایی می شوند.

این مسئول عنوان کرد: همانطور که ریاست جمهوری تاکید دارند که باید روحیه امید را در مردم و دانش آموزان تقویت کنیم.

فانی ادامه داد: ما نیز در این راستا با ایجاد نشاط و اجرای فوق برنامه های تفریحی سعی در ایجاد فضایی شاد در مدارس خواهیم داشت.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان توصیه کرد که قدر عمر خود را بدانند و یادآور شد: امام امت می فرمود ابتدایی اولویت است، دانشگاه دیر است و امیدواریم دانش آموزان با تلاش، کوشش و آگاهی در کسب علم، دانش و تربیت دینی این توفیق را پیدا کنند که آینده سازان ایران اسلامی شوند و امروز همه مسولان کشور امید به شماها دارند.

در ادامه این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران طی سخنانی کوتاه اظهار داشت: از مجموع ۸۰۰ هزار دانش آموز در شهرستان‌های استان تهران ۷۷ هزار نونهال و نوشکوفه امروز سال تحصیلی خود را در شهرستان‌های استان تهران آغاز می کنند.

شایان ذکر است مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، حسین طلا نماینده مجلس شورای اسلامی و امام جمعه اسلامشهر از میهمانان این مراسم بودند.