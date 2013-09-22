51 مدرسه قرآنی در لرستان فعالیت دارند

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 51 مدرسه قرآنی در سطح استان لرستان فعالیت دارند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مدارس فوق برنامه ای قرآنی در سطح استان لرستان، گفت: در حال حاضر 213 مدرسه فوق برنامه ای قرآنی نیز در سطح استان لرستان وجود دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح "سمیم" در سطح مدارس لرستان خبر داد و گفت: در قالب این طرح اولیا دانش آموزان برای تشویق آنها به شرکت در فریضه نماز جماعت به همراه آنها در نمازهای جماعت مدارس و مساجد شرکت می کنند.

قربانی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدارس و آموزشگاههای استان لرستان تصریح کرد: این مسابقات از اواخر مهر ماه سالجاری در سطح مدارس استان لرستان برگزار خواهد شد.