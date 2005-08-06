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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۰۷

"صادق تبريزي" در گفت وگو با "مهر "عنوان كرد :

برگزاري فروشگاه هاي سالانه به اقتصاد هنر كمك مي كند

برگزاري فروشگاه هاي سالانه به اقتصاد هنر كمك مي كند

متاسفانه وصول نشدن پول هاي اكسپو آرت سال گذشته باعث دلسرد شدن هنرمندان شد ، با اين همه معتقدم برگزاري فروشگاه هاي سالانه به اقتصاد هنر كمك مي كند.

" صادق تبريزي "- نقاش معاصر ضمن بيان اين مطلب  در مورد برگزاري  اكسپو آرت ايران  گفت : سال گذشته ، تنها 5 درصد وزارت خانه هاي دولتي  از برگزاري اين اكسپو استقبال كردند كه يكي از آنها ، وزارت صنايع ومعادن بود . اين وزارت خانه بااين كه از خريد  آثار استقبال كرد ، هنوز هزينه خريد تابلوها را  پرداخت  نكرده است  و تا امروز از پرداخت  پول  ، سر بازمي زند.  در عين حال در اكسپو آرت سال گذشته ، 800 هنرمند شركت كردند و در مجموع ، 570 ميليون تومان فروش انجام شد .

" تبريزي " در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه اغلب هنرمندان از وصول نشدن چنين پول هايي ناراضي هستند ، چرا قرار است بازهم مثل سال قبل ، مبادرت به برگزاري يك اكسپوي ديگر كنند گفت : دقت داشته باشيد كه هنرمندان از برگزاري اكسپو ناراضي نبودند . در واقع ،بيشتر نارضايتي آنها همان طور كه اشاره كرديد ، از وصول نشدن پول هايشان است . همان طور كه گفتم ، فقط 5 درصد از وزارت خانه ها از برگزاري اكسپو استقبال كردند كه وزارت صنايع ومعادن جزو اين 5 درصد بود. وزارت خانه هاي ديگر هر يك با آوردن كارشناس ، به خريد تابلوهاي نقاشي پرداختند اما وزارت صنايع اين امر را به ما واگذاركرد و ما برايش ، تعدادي از آثار را انتخاب كرديم و حتي حدود 6 ميليون را صرف  بسته بندي آنها كرديم .به هر حال تاكنون پول فروش اين تابلوها توسط اين ارگان ، پرداخت نشده است. 

اين نقاش در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اين كه عمر دولت " سيد محمد خاتمي " به سر رسيد و طبعا دست اندركاران وزارت خانه ها نيز تعويض مي شوند ، چه كسي مسوليت پرداخت و وصول هزينه خريد هاي اكسپو را بعد از آقاي " جهانگيري " وزير صنايع ومعادن به عهده مي گيرد گفت : احتمالا كساني كه مسئوليت را بعداز وي در دست دارند ، به فكر وصول اين پول ها نيز خواهند بود . اگر دست اندر كاران دولتي دقت كنند ، درمي يابند كه پول هايي كه از اكسپو به دست مي آيد، تماما وبه نوعي صرف كمك به اقتصاد هنر مي شود. بنابراين ، عدم وصول به موقع اين پول ها ، موجب دلسردي اهل هنر مي شود.

تبريزي در خصوص برگزاري  نمايشگاه اخير خود در گالري " گلستان " به خبرنگار تجسمي مهر گفت : نمايشگاه گروهي آثار نقاشي كه پيش روداريد ، ابتكار " ليلي گلستان " است . برپايي اين نمايشگاه كه هر ساله برگزار مي شود ، علاوه بر داشتن جنبه هاي هنري ، به اقتصاد  نقاشي ايران نيز كمك مي كند . به اين شكل كه ايرانيان مقيم كشورهاي اروپايي ، هرساله براي خريد تابلوهاي هنرمندان به اين گالري مي آيند .

وي افزود:  اين نمايشگاه همان طور كه گفتم ، هرساله به واسطه حضور ايرانيان هنردوست ، فروش خوبي دارد . در طي سالهاي اخير همواره شاهد فروش زيادي ازتابلوي هنرمندان بوده ايم .  

تبريزي در مورد سبك هاي مورد علاقه اش گفت :  اوايل كارم را با طرح فيگورها آغاز كردم اما پس از آن به سمت آبستره كشيده شدم . تصور من همواره اين بوده است كه هنرنقاشي ، در درجه اول بايد موجب نوازش چشم بييننده  شود . در واقع ، پيش از هر چيز ، در يك اثر نقاشي بايد به تركيب بندي ها و هارموني وتناسب رنگ ها توجه كرد .

اين نقاش در توضيح بيشتر اثر به نمايش در آمده از خود در اين نمايشگاه گفت : دراين تابلو ، حالت گرفتگي بين يك زن ومرد رابه تصوير كشيده ام . حالت گرفتگي كه موجب به هم پيچيدن اوضاع مي شود.

" صادق تبريزي " درادامه گفت :  متاسفانه ، مخاطب امروز هنر نقاشي ايران را به خوبي نمي شناسد. شايد به اين خاطر كه آموزش هاي لازم براي شناخت وي مهيا نبوده است . اگر هنر به وسيله رسانه ها معرفي شود ، مخاطب عام آموزش ببيند و به المان هاي جديد كه دركارهاي نقاشان مي بيند عادت كند ، مسلما ، وضع نقاشي درايران تكان مي خورد .

وي خاطرنشان كرد : در حال حاضر ، ما تعدادي مجموعه دار آثار نقاشي داريم كه اين گروه با نگهداري برخي آثار نقاشي ،  به اقتصاد اين حيطه كمك مي كنند.

 گفتني است در نمايشگاه گروهي " صداثر وصدنقاش " ، سيمين اكرامي ، فرح اصولي ، محمداحصايي ، ناصر اويسي ، فرشيد مثقالي ، پرويز كلانتري ، گيزلا سينايي وتعداد زيادي از هنرمندان شناخته شده و آماتور به ارائه يك يا دو تابلوي نقاشي پرداخته اند . اين نمايشگاه گروهي ، تا تاريخ 26 مردادماه در گالري " گلستان " ادامه دارد . علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان دروس ، خيابان شهيد كماسايي ، شماره 42 مراجعه كنند . ساعت بازديد  براي علاقمندان هرروز از 4 تا 8 عصر است .

کد مطلب 214027

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