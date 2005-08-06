برگزاري فروشگاه هاي سالانه به اقتصاد هنر كمك مي كند

" صادق تبريزي "- نقاش معاصر ضمن بيان اين مطلب در مورد برگزاري اكسپو آرت ايران گفت : سال گذشته ، تنها 5 درصد وزارت خانه هاي دولتي از برگزاري اين اكسپو استقبال كردند كه يكي از آنها ، وزارت صنايع ومعادن بود . اين وزارت خانه بااين كه از خريد آثار استقبال كرد ، هنوز هزينه خريد تابلوها را پرداخت نكرده است و تا امروز از پرداخت پول ، سر بازمي زند. در عين حال در اكسپو آرت سال گذشته ، 800 هنرمند شركت كردند و در مجموع ، 570 ميليون تومان فروش انجام شد .

" تبريزي " در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه اغلب هنرمندان از وصول نشدن چنين پول هايي ناراضي هستند ، چرا قرار است بازهم مثل سال قبل ، مبادرت به برگزاري يك اكسپوي ديگر كنند گفت : دقت داشته باشيد كه هنرمندان از برگزاري اكسپو ناراضي نبودند . در واقع ،بيشتر نارضايتي آنها همان طور كه اشاره كرديد ، از وصول نشدن پول هايشان است . همان طور كه گفتم ، فقط 5 درصد از وزارت خانه ها از برگزاري اكسپو استقبال كردند كه وزارت صنايع ومعادن جزو اين 5 درصد بود. وزارت خانه هاي ديگر هر يك با آوردن كارشناس ، به خريد تابلوهاي نقاشي پرداختند اما وزارت صنايع اين امر را به ما واگذاركرد و ما برايش ، تعدادي از آثار را انتخاب كرديم و حتي حدود 6 ميليون را صرف بسته بندي آنها كرديم .به هر حال تاكنون پول فروش اين تابلوها توسط اين ارگان ، پرداخت نشده است.

اين نقاش در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اين كه عمر دولت " سيد محمد خاتمي " به سر رسيد و طبعا دست اندركاران وزارت خانه ها نيز تعويض مي شوند ، چه كسي مسوليت پرداخت و وصول هزينه خريد هاي اكسپو را بعد از آقاي " جهانگيري " وزير صنايع ومعادن به عهده مي گيرد گفت : احتمالا كساني كه مسئوليت را بعداز وي در دست دارند ، به فكر وصول اين پول ها نيز خواهند بود . اگر دست اندر كاران دولتي دقت كنند ، درمي يابند كه پول هايي كه از اكسپو به دست مي آيد، تماما وبه نوعي صرف كمك به اقتصاد هنر مي شود. بنابراين ، عدم وصول به موقع اين پول ها ، موجب دلسردي اهل هنر مي شود.

تبريزي در خصوص برگزاري نمايشگاه اخير خود در گالري " گلستان " به خبرنگار تجسمي مهر گفت : نمايشگاه گروهي آثار نقاشي كه پيش روداريد ، ابتكار " ليلي گلستان " است . برپايي اين نمايشگاه كه هر ساله برگزار مي شود ، علاوه بر داشتن جنبه هاي هنري ، به اقتصاد نقاشي ايران نيز كمك مي كند . به اين شكل كه ايرانيان مقيم كشورهاي اروپايي ، هرساله براي خريد تابلوهاي هنرمندان به اين گالري مي آيند .

وي افزود: اين نمايشگاه همان طور كه گفتم ، هرساله به واسطه حضور ايرانيان هنردوست ، فروش خوبي دارد . در طي سالهاي اخير همواره شاهد فروش زيادي ازتابلوي هنرمندان بوده ايم .

تبريزي در مورد سبك هاي مورد علاقه اش گفت : اوايل كارم را با طرح فيگورها آغاز كردم اما پس از آن به سمت آبستره كشيده شدم . تصور من همواره اين بوده است كه هنرنقاشي ، در درجه اول بايد موجب نوازش چشم بييننده شود . در واقع ، پيش از هر چيز ، در يك اثر نقاشي بايد به تركيب بندي ها و هارموني وتناسب رنگ ها توجه كرد .

اين نقاش در توضيح بيشتر اثر به نمايش در آمده از خود در اين نمايشگاه گفت : دراين تابلو ، حالت گرفتگي بين يك زن ومرد رابه تصوير كشيده ام . حالت گرفتگي كه موجب به هم پيچيدن اوضاع مي شود.

" صادق تبريزي " درادامه گفت : متاسفانه ، مخاطب امروز هنر نقاشي ايران را به خوبي نمي شناسد. شايد به اين خاطر كه آموزش هاي لازم براي شناخت وي مهيا نبوده است . اگر هنر به وسيله رسانه ها معرفي شود ، مخاطب عام آموزش ببيند و به المان هاي جديد كه دركارهاي نقاشان مي بيند عادت كند ، مسلما ، وضع نقاشي درايران تكان مي خورد .

وي خاطرنشان كرد : در حال حاضر ، ما تعدادي مجموعه دار آثار نقاشي داريم كه اين گروه با نگهداري برخي آثار نقاشي ، به اقتصاد اين حيطه كمك مي كنند.

گفتني است در نمايشگاه گروهي " صداثر وصدنقاش " ، سيمين اكرامي ، فرح اصولي ، محمداحصايي ، ناصر اويسي ، فرشيد مثقالي ، پرويز كلانتري ، گيزلا سينايي وتعداد زيادي از هنرمندان شناخته شده و آماتور به ارائه يك يا دو تابلوي نقاشي پرداخته اند . اين نمايشگاه گروهي ، تا تاريخ 26 مردادماه در گالري " گلستان " ادامه دارد . علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان دروس ، خيابان شهيد كماسايي ، شماره 42 مراجعه كنند . ساعت بازديد براي علاقمندان هرروز از 4 تا 8 عصر است .