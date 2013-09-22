به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ریاحی دبیر بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر اعلام کرد: روز گذشته 30 شهریور ماه در جلسه ای که با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی ترابی دبیر اجرایی جشنواره، رامین صدیقی مسئول بخش بین الملل جشنواره، امیرعباس ستایشگر مسئول یکی از بخش های جشنواره و مریم نقیبی مسئول دبیرخانه جشنواره داشتیم، با اضافه شدن دو بخش موسیقی کودک و بانوان به جشنواره موسیقی فجر موافقت شد.

وی ادامه داد: البته حضور گروه‌های بانوان در بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر منوط به این است که این گروه ها حداقل های کیفی مورد نظر برگزارکنندگان جشنواره موسیقی فجر را داشته باشند.

دبیر بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر در پایان گفت: ما به دلیل کمبود بودجه ای که با آن مواجه بودیم، مجبور شدیم بخش هایی را از جشنواره موسیقی فجر حذف کنیم اما در جلسه روز گذشته، مرادخانی موافقت کرد تا این دو بخش را به جشنواره اضافه کنیم و در آینده بودجه این بخش ها نیز با مساعدت معاونت امور هنری وزارت ارشاد تامین می شود.