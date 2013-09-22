طرح تامین نظم و امنیت بازگشایی مدارس در لرستان اجرا می شود

سرهنگ محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقا سطح امنیت خانواده ها و دانش آموزان نیروی انتظامی لرستان طرح تامین نظم و امنیت بازگشایی مدارس را درسطح استان اجرا می کند.

وی بیان داشت: این طرح با به کارگیری تیمهای گشت موتوری، خودرویی و پیاده با همکاری نیروهای ستادی، راهور، یگان امداد، کلانتریها در نقاط پرتردد، جلوی مدارس و مسیر تردد دانش آموزان انجام می گیرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیس توسط شهروندان، عنوان کرد: در این راستا به منظور جلوگیری از بروز ترافیک سنگین در نخستین ساعات صبح اولین روزهای مهر توصیه می شود خانواده ها از جابجایی فرزندان خود به مدارس با خودروهای شخصی خودداری و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

سرهنگ قنبری با تاکید بر استفاده از سرویسهای معتبر و دارای مجوز در چرخه حمل و نقل برای تردد دانش آموزان، عنوان کرد: خانواده ها نیز به فرزندان خود آموزش لازم را در راستای عدم همراهی با افراد غریبه و یا سوار شدن به وسایل نقلیه آنها و استفاده از خودروهای عمومی ارائه دهند.