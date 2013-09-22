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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

رژه نیروهای مسلح استان کردستان برگزار شد

رژه نیروهای مسلح استان کردستان برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: همرمان با آغاز هفته دفاع مقدس در 31 شهریور ماه مراسم رژه نیروهای مسلح استان کردستان با حضور مسئولان استانی در مقابل تمسال امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مراسم رژه نیروهای مسلح که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امسال مسئولیت برگزاری آن را دارد، برگزار شد و یگان های پیاده و موتوری نیروهای مسلح در مقابل جایگاه و تمثال رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری عبور کردند.

این مراسم با حضور امام جمعه شهر سنندج، نماینده ولی فقیه در استان كردستان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و فرماندهان انتظامی و نظامی و خانواده های معزز و معظم شهدا در سنندج برگزار شد.

یگان های مسلح پیاده و موتوری نیروهای نظامی و انتظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج در مقابل تمسال امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری رژه رفتند و آخرین توانمندی های دفاعی و نظامی خود را به نمایش گذاشتند.

گفتنی است این مراسم همزمان با سراسر کشور در ساعت 8:30 صبح یکشنبه آغاز شد و همرمان با این مراسم استانی در دیگر شهرستان های سطح استان نیز مراسم رژه نیروهای مسلح نظامی و انتظامی برگزار شد.

کد مطلب 2140288

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