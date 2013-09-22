1800 تن برنج در شیروان برداشت می شود

مهران نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان شیروان قطب تولید برنج محلی در غرب کشور است و این محصول به سایر نقاط کشور نیز صادر می شود.
وی بیان داشت: برنج محلی این شهرستان در کشور معروف است و طعم این برنج یاعث شده مردم از خرید این برنج استقبال کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول گفت: یک هزار و 800 تن انواع برنج مرغوب از شالیزارهای شهرستان چرداول برداشت می شود.
نظری افزود: کشاورزان چرداولی در سال زراعی جاری 520 هکتاراز اراضی خود را به کشت برنج اختصاص دادند.
این مسئول اظهار داشت: 10 دستگاه برنج کوب برای برداشت برنج در این شهرستان فعال است.
نظر شما