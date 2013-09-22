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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

1800 تن برنج در شیروان برداشت می شود

1800 تن برنج در شیروان برداشت می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان گفت: هزار و 800 تن برنج در شیروان برداشت می شود

مهران نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان شیروان قطب تولید برنج محلی در غرب کشور است و این محصول به سایر نقاط کشور نیز صادر می شود.

وی بیان داشت: برنج محلی این شهرستان در کشور معروف است و طعم این برنج یاعث شده مردم از خرید این برنج استقبال کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول گفت: یک هزار و 800 تن انواع برنج مرغوب از شالیزارهای شهرستان چرداول برداشت می شود.

نظری افزود: کشاورزان چرداولی در سال زراعی جاری 520 هکتاراز اراضی خود را به کشت برنج اختصاص دادند.

این مسئول اظهار داشت: 10 دستگاه برنج کوب برای برداشت برنج در این شهرستان فعال است.

کد مطلب 2140300

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