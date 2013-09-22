انتشار اولین فرهنگ جامع واژگان بورس

به گزارش خبرنگار مهر، اولین فرهنگ جامع واژگان بورس و فارکس که به صورت انگلیسی به فارسی در 384 صفحه توسط مهدی حبیب‌اللهی تدوین شده و حاوی لغات و اصطلاحات رایج بازار سرمایه است، منتشر شد. مقدمه این کتاب را عباسعلی ابونوری نوشته است.

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این فرهنگ توصیفی بودن آن است که به خواننده کمک می‌کند تا علاوه بر داشتن معادل فارسی، توضیح کاملی نیز در خصوص مفهوم آن لغت یا اصطلاح داشته باشد. به گفته حبیب‌اللهی، ادبیات بازار سرمایه نشات گرفته از ادبیات علوم ریاضی است، اما بیشتر اوقات بدون تغییر وارد زبان فارسی شده و این به دلیل دشواری در یافتن معادل برای این قبیل واژه‌ها بوده است.

کتاب «فرهنگ جامع واژگان بورس و فارکس» یکی از معدود کتاب‌هایی است که در زمینه فرهنگ لغات بورس و فارکس تدوین شده و قادر است بسیاری از نیازهای لغوی دانش پژوهان مشتاق ورود به بازار سرمایه (بورس و فارکس) را تامین کند.

با وجود آنکه تاکنون کتاب‌های متعددی در زمینه فرهنگ لغات اقتصادی نوشته شده است، ولی این کتاب با شناسایی لغات تخصصی و ترجمه و تفسیر آنها با شیواترین ادبیات مدرن، مفهوم واقعی به لغات مورد نظر داده تا پوینده لغت مورد نظر، به ساده ترین شکل ممکن به مفهوم واقعی لغت پی ببرد و آن را با واژه های مترادف موجود نیز مقایسه کند.

این کتاب 384 صفحه‌ای در شمارگان 10 هزار نسخه و با بهای 30 هزار تومان در جلد گالینگور و 25 هزار تومان در جلد شومیز از سوی انتشارات دریچه نو منتشر و راهی بازار کتاب شده است.