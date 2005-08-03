انفجارهاي مشكوك در غزه // صدور دستور توقف حملات موشكي عليه اسراييل از سوي جهاد اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، همچنين بمبي درسالن منزل وزير دادگستري سابق تشكيلات خودگردان فلسطين منفجر شده ولي تاكنون هيچ كس مسئوليت آن را برعهده نگرفته است اما انفجار خساراتي به منزل وزير دادگستري وارد ساخت.

پس ازانفجار،نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين در اطراف منزل وزير دادگستري مستقر شدند وهمزمان با آن تحقيقات دراين زمينه نيزآغازشده است .

خبرنگار الجزيره از غزه گزارش داد كه تحقيقات اوليه نشان مي دهد انفجار ناشي ازمواد منفجره اي است كه از راه دور كنترل مي شده است.

وي با اشاره به اينكه حسين ابو عاصي دادستان تشكيلات خودگردان فلسطين دراين انفجار آسيبي نديد، افزود: انفجار به حدي بود كه درمنزل عاصي در شهر غزه از جا كند و خسارات فراواني به ديوارها وارد كرد .

از سوي ديگر بر اثر اصابت راكت به منزل يك شهروند فلسطيني درنوار غزه يك كودك فلسطيني شهيد و 7 تن ديگر مجروح شدند.

ازسوي ديگردرشهربيت حانون درشمال نوار غزه نيزانفجاري رخ داده است. توفيق ابوخوصه سخنگوي وزارت كشور تشكيلات خودگردان فلسطين گفته انفجار ناشي از اصابت راكت دست ساز به منزل يكي از شهروندان بود ولي هيچ گروهي هنوزمسئوليت اين حمله موشكي را برعهده نگرفته است.

همچنين مبارزان فلسطيني درعملياتي غافلگيركننده يك نظامي اسراييلي را در نزديكي مرزهاي مصردرجنوب نوارغزه هدف تيراندازي قرار دادند كه منجر به جراحات عميق اين نظامي شد.

خبرنگار الجزيره در غزه به نقل از منابع روزنامه هاي اسراييل مي گويد يك تك تيرانداز فلسطيني اقدام به تيراندازي به سوي نيروهاي اسراييلي كرده ولي هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را عهده دار نشده است.

خبر ديگر اينكه گردانهاي القدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي فلسطين امروز اعلام كرد به تمام گروههايش دستور داده به منظور فرصت به اسراييل جهت اجراي طرح تخليه نوار غزه ، درحال حاضرشليك راكت به سوي اهداف اسراييلي را متوقف سازند.

اين گروه با صدور بيانيه اي اعلام كرد سه روز قبل به گروههاي مبارز فلسطيني جهاد اسلامي دستور توقف حملات موشكي عليه اسراييل صادر شده است و اين به خاطر حفظ طرح ملي فلسطيني در مرحله حساس و سرنوشت ساز تاريخي و به منظور دادن فرصت به بيرون كردن صهيونيستها از نوار غزه با آرامش صورت گرفت .