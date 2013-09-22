آغاز جابجايي ها در بنياد شهيد / انتصاب 3 معاون و ابقاي 7 مدير

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ابلاغ احکام جداگانه‌ای حجت الاسلام "احمد مازنی" را به عنوان معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگي، حجت الاسلام "سید مهدی فقیهی" را به عنوان معاون حقوقي و امور مجلس و "سید منصور میرمرادی" را به عنوان «معاون توسعه و مدیریت» در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

بر اساس اين گزارش پيش از اين هم شهيدي، سردار محسن انصاری، قائم مقام بنیاد شهيد را در سمت خود ابقا كرده و طي حكمي حجت‌الاسلام سید حسن موذنی را به عنوان معاون فرهنگی و امور اجتماعی، دکتر عبدالرضا عباسپور را بعنوان معاون بهداشت و درمان و مهندس سید حسین هادیانی را به عنوان معاون عمران و مسکن منصوب كرد.

همچنين محمد تقی شریعتی با حكم رئيس جديد بنياد شهيد به عنوان معاون تعاون و امور اجتماعی و امیر شاه حسینی به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست و حسین تقی‌پور مشاور امور اجتماعی در سمت‌هایشان ابقا شدند.



