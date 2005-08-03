پيام انتخابات رياست جمهوري توجه به تامين حداقل معيشت جامعه بود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارش نظارتي برنامه سوم توسعه تصريح كرده است: تقويت نهادهاي تامين اجتماعي و اقتصادي در خصوص تامين حداقل نيازهاي معشيتي در جامعه مي تواند مشاركت آنان در برنامه هاي توسعه اي را افزايش دهد.

در اين گزارش تاكيد شده است: تامين نيازهاي اساسي دغدغه اصلي مردم جامعه به ويژه گروههاي كم درآمد و فقير را تشكيل مي دهد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه به شاخص هاي فقر انساني اشاره و خاطرنشان كرده است: شاخص فقر انساني ميزان محروميت از سطح زندگي استاندارد يا حداقل امكانات جامعه را نشان مي دهد. اين شاخص از طريق سطح زندگي شرافتمندانه و محروميت هاي اجتماعي در بلند مدت شنجش مي شود.

يكي از شاخص هايي كه در اين خصوص مورد استفاده قرار مي يگرد، محروميت از سطح زندگي استاندارد است.

محروميت از سطح زندگي از ميانگين غير وزني دسترسي به آب بهداشتي و تعداد كودكان كم وزن تا قبل از سنين پنج سالگي و تعداد جمعيتي كه قبل از سن چهل سالگي مي ميرند محاسبه مي شود.

براساس اين گزارش، در سال 1381 دسترسي به آب بهداشتي در مناطق شهري و روستايي معادل 8/98 و 4/87 درصد و ميزان مرگ و مير كودكان زير پنج سال در كل كشور 6/28 در هزار و در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 7/27 و 2/30 در هزار بوده است.

اين گزارش مي افزايد: باتوجه به تركيب جمعيت شهري و روستايي( 67 درصد جمعيت شهري و 37 درصد جمعيت روستايي) درصد افراد فاقد دسترسي به آب آشاميدني در كل كشور معادل 4/5 درصد كل جمعيت است.

از اين رو، با منظور كردن ضرايب فوق و در نظر گرفتن ميانگين ساده، ميزان محروميت از استانداردهاي زندگي در كل كشور در سال 1381 معادل 13/4 درصد برآورد مي شود.

برپايه اين گزارش، آمارهاي استاني امكان محاسبه دقيق اين شاخص در مراكز استاني را نمي دهد اما شكاف قابل ملاحظه اي در اين خصوص وجود دارد.