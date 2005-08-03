حمايت بانك هاي كشور از توسعه فناوري نانو

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، بانك ها به عنوان يكي از نهادهاي بازار مالي نقش مهم و قابل توجهي در نظام مالي كشور ايفا مي كنند. به منظور آشنايي بانك ها با فناوري نانو و زمينه سازي جهت ورود بانك به عرصه تامين مالي فناوري پيشرفته نانو ستاد ويژه توسعه فناوري نانو با ارسال گزارش هاي اين ستاد از بانك هاي كشور جهت مشاركت در اين عرصه علمي دعوت به عمل آورد.

گزارش موانع و راهكارهاي سرمايه گذاري در فناوري نانو، گزارش صندوق سرمايه گذاري در فناوري نانو، گزارش آشنايي با سرمايه گذاران در فناوري نانو، گزارش راهنماي سرمايه گذاري در فناوري نانو، كتاب سرمايه گذاري خطر پذير و لوح فشرده انتشارات ستاد ويژه توسعه فناوري نانو مواردي است كه از سوي اين ستاد به بانك هاي كشور ارسال شده است.



گفتني است، تاكنون بانك هاي توسعه صادرات ايران، تجارت و كشاورزي به دعوت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو پاسخ داده و آمادگي خود را جهت همه نوع همكاري اعلام كرده اند.