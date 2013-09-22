یگان های علمی و مهندسی نقش موثری در موفقیتهای دوران دفاع مقدس داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس بدون شک براي تک ‌تک هموطنان اوج حماسه و ايثار و رشادت‌طلبي فرزندان اين مرز و بوم است.

وی از دفاع مقدس به‌عنوان برگی زرين از تاريخ پرافتخار ميهن اسلامي یاد کرد و ادامه داد: موفقیت ایران در نبرد ناجوانمردانه و نابرابرانه به دست سربازان امام زمان(عج) و تحت فرماندهي عالمانه و رهبري مدبرانه حضرت امام خميني(ره) شکل گرفت.

سرپرست جهاددانشگاهی استان هرمزگان با تاکید براینکه اين حماسه عظيم در اذهان نسل های آینده اين سرزمين پهناور زنده و جاويد خواهد ماند، به نقش یگان‌های علمی و مهندسی اشاره‌ کرد و گفت: ماموريت يگان مهندسي در بحث ساختمان و تخريب کاملا فني بود و رابطه ای مستقيم با تجهيزات فني در دسترس داشت.

حسینیان با اشاره به نقش نخبگان و متخصصین مختلف و جایگاه علم در بدست آمدن این پیروزی، تصریح کرد: ایران درحالی متحمل جنگ شد که کشورهاي غرب و شرق حتي حاضر به فروش سيم خاردار که يکي از کم اهميت‌ترين و معمولي‌ترين وسايل است به جمهوري اسلامي ايران نبودند.

وی بیان کرد: يگان‌هاي مهندسي با بهره‌گيري از تجهيزات و امکانات موجود و با بهره‌گيري از باورهاي اعتقادي که از امام راحل درس گرفته بودند در طول 8 سال جنگ با انجام وظيفه عمده خود يعني ساخت سد و موانع و ساختمان و تاسيسات موردنياز در پدافند و تسهيل در حرکت نيروها، موانع مواضع دشمن و روانه کردن انواع پل‌ها و غیره، در آفند نقش به سزايي را ايفا کردند که اين اقدامات در بسياري از عمليات‌ نقش کليدي داشت.

سرپرست جهاددانشگاهی هرمزگان ضمن اشاره به خلاقیت، نوآوری و پیشرفت‌های جوانان وطن در دست‌یابی به تجهیزات و امکانات دفاعی، افزود: بدون شک در دنیای امروز و حتی در جنگ‌ها،"علم" حرف اول را می‌زند و نیاز است تا ایران اسلامی آن گونه که شایسته است و نیاز دارد در مباحث این چنینی ورود پیدا کند.