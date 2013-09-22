دشمن به واسطه روحیه شهادت طلبی در کشور جرات حمله را ندارد

سردار محمود چهارباغی در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الحمدالله ما امروز کشور قدرتمندی هستیم و پیشرفته ترین سلاحها را نیز در اختیار داریم و اگر دشمن خدای نکرده قصد تعدی به کشور را داشته باشد از این سلاحها علیه آنان استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به توانمندی نیروهای بسیجی، تصریح کرد: اینکه در هشت سال دفاع مقدس توانستیم پیروز شویم بواسطه نیروهای بسیجی بود.

سردار چهارباغی تصریح کرد: اینکه امروز دشمن نمی تواند اقدامی را انجام دهد برای این است که در همه شهرها و روستاها و اقصی نقاط کشور پرچم بسیج برافراشته است.

فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه عنوان داشت: نیروی زمینی سپاه به واسطه حضور در هشت سال دفاع مقدس نیرویی با تجربه، با آموزشهای پیشرفته و با تجهیزات بسیار خوب است که روحیه شهادت طلبی دارد.

این یادگار دفاع مقدس در بیان خاطره ای از دوران دفاع مقدس، گفت: در عملیات فتح المبین، گردان توپخانه ارتش صدام را بدون اینکه شلیک کنند به غنیمت گرفتیم و علیه خود آنان استفاده کردیم.