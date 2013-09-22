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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

سردار چهارباغی در گفتگو با مهر:

دشمن به واسطه روحیه شهادت طلبی در کشور جرات حمله را ندارد

دشمن به واسطه روحیه شهادت طلبی در کشور جرات حمله را ندارد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه گفت: اینکه امروز دشمن جرات حمله به جمهوری اسلامی ایران را ندارد به خاطر این است که روحیه شهادت طلبی در کشور حاکم است.

سردار محمود چهارباغی در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الحمدالله ما امروز کشور قدرتمندی هستیم و پیشرفته ترین سلاحها را نیز در اختیار داریم و اگر دشمن خدای نکرده قصد تعدی به کشور را داشته باشد از این سلاحها علیه آنان استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به توانمندی نیروهای بسیجی، تصریح کرد: اینکه در هشت سال دفاع مقدس توانستیم پیروز شویم بواسطه نیروهای بسیجی بود.

سردار چهارباغی تصریح کرد: اینکه امروز دشمن نمی تواند اقدامی را انجام دهد برای این است که در همه شهرها و روستاها و اقصی نقاط کشور پرچم بسیج برافراشته است.

فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه عنوان داشت: نیروی زمینی سپاه به واسطه حضور در هشت سال دفاع مقدس نیرویی با تجربه، با آموزشهای پیشرفته و با تجهیزات بسیار خوب است که روحیه شهادت طلبی دارد.

این یادگار دفاع مقدس در بیان خاطره ای از دوران دفاع مقدس، گفت: در عملیات فتح المبین، گردان توپخانه ارتش صدام را بدون اینکه شلیک کنند به غنیمت گرفتیم و علیه خود آنان استفاده کردیم.

کد مطلب 2140532

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