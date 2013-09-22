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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

آیت الله مظاهری:

غلبۀ دشمن در جنگ نرم ناشي از غفلت است/ رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ذره‌ای کوتاهی نکردند

غلبۀ دشمن در جنگ نرم ناشي از غفلت است/ رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ذره‌ای کوتاهی نکردند

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس حوزه علمیه اصفهان غلبۀ دشمن در جنگ نرم را ناشي از کوتاهي و غفلت دانست و گفت: اگر جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشمن نيز با هوشياري و بصيرت مردم و مسئولان مواجه شده بود و نظير دفاع مقدس، خالصانه در برابر آن تهاجم، دفاع همگاني صورت مي‌گرفت، کشور ما به مفاسد کنوني دجار نمي‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت ‌آيت ‌الله‌ العظمي حسین ‌مظاهري با انتقاد شديد از وضعيت نامطلوب فرهنگ و اخلاق در کشور و نيز با ابراز نگراني از وضع حجاب و عفاف در جامعه اظهار داشت: يکي از جانبازان عزيز که وضعيّت جسمي رنج‌آوري داشت به من‌ مي‌گفت اگرچه از نظر جسمي، هميشه در احساس درد به ‌سر مي‌برم، اما مشاهدۀ وضعيت اسفناک حجاب و عفاف و پوشش خجالت‌آور برخي افراد، مرا بيشتر از هر درد و رنجي، عذاب مي‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جانبازان دفاع مقدس را شهيدان زنده و افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران توصيف و افزود: جانبازان عزيز، گر چه از نظر جسمي وضعيت نامطلوبي دارند و متحمّل رنج فراواني مي‌شوند، اما بايد بدانند که رشادت، مقاومت و از خود گذشتگي آنان، فصل درخشنده‌اي در تاريخ کشور پديد آورد و با توجه به جايگاه معنوي ويژه‌اي که دارند، لازم است از قدر و منزلت خود همواره حراست کنند.

مظاهری با اشاره به برخي از نواقص و نارسايي‌هايي که در امر رسيدگي به ايثارگران خصوصاً جانبازان وجود دارد، ادامه داد: ايثارگران عزيز دفاع مقدس بايد فارغ از کاستي‌ها و نواقص موجود، به اين موضوع اساسي بينديشند که هشت سال با دست خالي در برابر اتّحاد جهاني عليه اسلام و انقلاب ايستادگي کردند و با ايثار و فداکاري خود، عامل حفظ و بقاي اسلام و جمهوري اسلامي ايران شدند و در واقع، بقاي اين نظام اسلامي، مرهون جانفشاني آنها است.

حضرت ‌آيت‌الله‌ العظمي ‌مظاهري با يادآوري بخشي از رشادت‌ها و ايثارگري‌هاي رزمندگان اسلام، افزود: ترديدي وجود ندارد تا وقتي که جانبازان جنگ تحميلي در قيد حيات هستند، هر روز در نامۀ عمل آنان ثواب جهاد در راه خدا و حضور در خطّ مقدم جبهه ثبت مي‌شود و در صورتي که قدر و منزلت خود را بدانند و جايگاه ممتاز خود را از دست ندهند، در برزخ و قيامت نيز موقعيّت مطلوب‌تر و ويژه‌اي خواهند داشت.

وی در اين زمينه با تأکيد بر ضرورت رسيدگي بيشتر و مؤثرتر به امور ايثارگران، تصريح کرد: در شرايط فعلي که دنياي استکباري و بدخواهان نظام جمهوري اسلامي ايران به نقش ويژه و تأثير به سزاي رزمندگان جان‌برکف در دفاع از ميهن اسلامي اقرار و اعتراف دارند، بايد مسئولان نظام با قدرت و امکانات لازم، اجازه ندهند افتخار آفريني ايثارگران به فراموشي سپرده شود.

حضرت ‌آيت‌الله‌ العظمي ‌مظاهري در ادامۀ بيانات خود ضمن اشاره به گوشه‌هايي از ابعاد جنگ فرهنگي و جنگ نرم دشمن که در سال‌هاي بعد از جنگ نظامي به انقلاب و نظام تحميل شده است، اظهار داشت: رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با ايثارگري و فداکاري تمام، از ميهن اسلامي دفاع کردند و حاصل آن شهادت يا جانبازي آنان شد، اما در اين زمينه ذره‌اي کوتاهي نکردند و اجازه ندادند حتي يک وجب از خاک ميهن عزيزمان به تصرّف دشمن درآيد.

اما متأسفانه بايد اعتراف کنيم که بدخواهان نظام جمهوري اسلامي، در جنگ نرم و در جنگ فرهنگي خود، موفق بوده‌اند و توانسته‌اند مفاسدي نظير فساد اقتصادي، فساد اداري و فساد اخلاقي را به کشور و مردم تحميل کنند.

حضرت ‌آيت‌الله‌ العظمي ‌مظاهري در بخش پاياني بيانات خود، جانبازان دفاع مقدس را مصداق "بندگان صالح خدا" در قرآن کريم برشمرد.

کد مطلب 2140546

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