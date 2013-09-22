به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت ‌آيت ‌الله‌ العظمي حسین ‌مظاهري با انتقاد شديد از وضعيت نامطلوب فرهنگ و اخلاق در کشور و نيز با ابراز نگراني از وضع حجاب و عفاف در جامعه اظهار داشت: يکي از جانبازان عزيز که وضعيّت جسمي رنج‌آوري داشت به من‌ مي‌گفت اگرچه از نظر جسمي، هميشه در احساس درد به ‌سر مي‌برم، اما مشاهدۀ وضعيت اسفناک حجاب و عفاف و پوشش خجالت‌آور برخي افراد، مرا بيشتر از هر درد و رنجي، عذاب مي‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جانبازان دفاع مقدس را شهيدان زنده و افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران توصيف و افزود: جانبازان عزيز، گر چه از نظر جسمي وضعيت نامطلوبي دارند و متحمّل رنج فراواني مي‌شوند، اما بايد بدانند که رشادت، مقاومت و از خود گذشتگي آنان، فصل درخشنده‌اي در تاريخ کشور پديد آورد و با توجه به جايگاه معنوي ويژه‌اي که دارند، لازم است از قدر و منزلت خود همواره حراست کنند.

مظاهری با اشاره به برخي از نواقص و نارسايي‌هايي که در امر رسيدگي به ايثارگران خصوصاً جانبازان وجود دارد، ادامه داد: ايثارگران عزيز دفاع مقدس بايد فارغ از کاستي‌ها و نواقص موجود، به اين موضوع اساسي بينديشند که هشت سال با دست خالي در برابر اتّحاد جهاني عليه اسلام و انقلاب ايستادگي کردند و با ايثار و فداکاري خود، عامل حفظ و بقاي اسلام و جمهوري اسلامي ايران شدند و در واقع، بقاي اين نظام اسلامي، مرهون جانفشاني آنها است.

حضرت ‌آيت‌الله‌ العظمي ‌مظاهري با يادآوري بخشي از رشادت‌ها و ايثارگري‌هاي رزمندگان اسلام، افزود: ترديدي وجود ندارد تا وقتي که جانبازان جنگ تحميلي در قيد حيات هستند، هر روز در نامۀ عمل آنان ثواب جهاد در راه خدا و حضور در خطّ مقدم جبهه ثبت مي‌شود و در صورتي که قدر و منزلت خود را بدانند و جايگاه ممتاز خود را از دست ندهند، در برزخ و قيامت نيز موقعيّت مطلوب‌تر و ويژه‌اي خواهند داشت.

وی در اين زمينه با تأکيد بر ضرورت رسيدگي بيشتر و مؤثرتر به امور ايثارگران، تصريح کرد: در شرايط فعلي که دنياي استکباري و بدخواهان نظام جمهوري اسلامي ايران به نقش ويژه و تأثير به سزاي رزمندگان جان‌برکف در دفاع از ميهن اسلامي اقرار و اعتراف دارند، بايد مسئولان نظام با قدرت و امکانات لازم، اجازه ندهند افتخار آفريني ايثارگران به فراموشي سپرده شود.

حضرت ‌آيت‌الله‌ العظمي ‌مظاهري در ادامۀ بيانات خود ضمن اشاره به گوشه‌هايي از ابعاد جنگ فرهنگي و جنگ نرم دشمن که در سال‌هاي بعد از جنگ نظامي به انقلاب و نظام تحميل شده است، اظهار داشت: رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با ايثارگري و فداکاري تمام، از ميهن اسلامي دفاع کردند و حاصل آن شهادت يا جانبازي آنان شد، اما در اين زمينه ذره‌اي کوتاهي نکردند و اجازه ندادند حتي يک وجب از خاک ميهن عزيزمان به تصرّف دشمن درآيد.

اما متأسفانه بايد اعتراف کنيم که بدخواهان نظام جمهوري اسلامي، در جنگ نرم و در جنگ فرهنگي خود، موفق بوده‌اند و توانسته‌اند مفاسدي نظير فساد اقتصادي، فساد اداري و فساد اخلاقي را به کشور و مردم تحميل کنند.

حضرت ‌آيت‌الله‌ العظمي ‌مظاهري در بخش پاياني بيانات خود، جانبازان دفاع مقدس را مصداق "بندگان صالح خدا" در قرآن کريم برشمرد.