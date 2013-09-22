160 هزار شناسنامه شغلي به خانواده هاي كميته امداد اعطا شد/ آموزش هزار مددجو در طرح استاد شاگردي

به گزارش خبرنگار مهر، حبيب الله آسوده، ظهر شنبه در كنفرانس مطبوعاتي اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي اظهار كرد: 160هزار خانواده كميته امداد خراسان رضوي شناسنامه شغلي و استعداد سنجي دريافت كردند و این افراد در صورت اعلام نیاز می‌توانند از تسهیلات 10 تا 20 میلیون تومانی کمیته امداد برخوردار شوند.

وي با بيان اينكه مدل كاريابي در كميته امداد چهارچوب مشخصي دارد، افزود: كميته امداد استان در بحث مشاغل خانگي، مهارت آموزي و اجراي طرح استاد شاگردي گام هاي محكمي را برداشته است.

قائم مقام كميته امداد خراسان رضوي تصريح كرد: اين نهاد با هدايت و مشاوره شغلي خانواده هاي تحت پوشش تلاش مي كند در جهت توانمندسازي اقدام كند.

وي يادآور شد: افراد تحت پوشش كميته امداد به منظور توانمندسازي به فني و حرفه اي و كاريابي ها سوق داده مي شوند.

آسوده تصريح كرد: در قالب طرح استاد شاگردي نوين هزار نفر از خانواده هاي كميته امداد مهارت ها و آموزشهاي لازم را فراگرفتند.