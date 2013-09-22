گازکشی داخلی شهر دهلران 87 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

غلام علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تاکنون 50 درصد از مجموع چهار هزار و ۵۰۰ علمك شهر دهلران تاكنون نصب شده است.

وی اظهار داشت: گازرساني در اين شهرستان در دو مرحله شامل خط انتقال به طول ۱۰۲ كيلومتر و گازرساني شبكه هاي داخلي شهرهاي دهلران و موسيان به طول ۱۲۰ كيلومتر اجرا مي شود.

علیدادی افزود: خط انتقال گاز اين شهرستان از مسير خوزستان به طول ۱۰۲ كيلومتر با پيشرفت ۳۵ درصدي در حال اجراست.

معاون برنامه ریزی فرمانداری دهلران بیان داشت: عدم پیشرفت خط انتقال که از خط ششم كشور از سمت خوزستان به دهلران در حال اجراست را مشکل عبور این خط لوله دانست و گفت: در بعضي مناطق استان خوزستان برای عبور خط انتقال نيازمند اخذ مجوز است.

گفتنی است شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای نفت خیز کشور به حساب می آید که روزانه 125 هزار بشکه نفت از چشمه خوش این شهرستان استخراج می شود.