به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست صبح یکشنبه در همایش بهبود یافتگان مواد مخدر در استان کرمانشاه که در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه 75 درصد از معتادین دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا هستند به گونه ای که 22 درصد آنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 22درصد فوق دیپلم و 38درصد نیز دیپلم هستند.

وی افزود: طبق اعلام سازمان ملل تا سال 2010 میلادی، 230 میلیون نفر در جهان برای یکبار هم که شده از مواد مخدر استفاده کرده اند که رقم هشدار دهنده ای است.

دین پرست، کسب لذت، کنجکاوی، تفریح و رفع مشکلات روحی را از مهمترین عوامل گرایش به اعتیاد در جامعه عنوان کرد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در ادامه و با اعلام اینکه سال گذشته سه هزار و 56 نفر بر اثر مصرف موارد مخدر در کشور جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: این میزان مرگ در مقایسه با سال 90 چیزی حدود 15درصد کاهش نشان می دهد.

دین پرست همچنین با بیان اینکه سال گذشته در استان کرمانشاه 95 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جانشان را ازدست داده اند، گفت: این استان در بحث اعتیاد رتبه هفتم کشور را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وجود پنج هزار و 233 مرکز درمانی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون 755 هزار نفر در این مراکز مشغول درمان هستند.

دین پرست همچنین از وجود 18 مرکز درمانی نیز برای معتادین خطرناک که شدت اعتیاد آن ها بسیار زیاد است، خبر داد.

وی در ادامه از تولید داروی های گیاهی روانگردان جدید به نام "NPS" خبر داد و گفت: این ماده شادی آفرین بوده و از عوارض زیادی همانند شیشه برخودار است و خانواده ها باید نظارت بیشتری در خصوص فرزندان خود داشته باشند.

دین پرست در پایان از پیش بینی اعتبار 20 میلیارد تومانی در اعتبارات فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کمک به بهبودی معتادین خبر داد.