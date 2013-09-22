شرايط جديد بهترين فرصت برای جبران گذشته در رابطه ايران و تركيه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني پيش از ظهر امروز در ديدار جميل چيچك، رئيس مجلس تركيه با اشاره به اهميت حسن همكاري سياسي كشورهاي همسايه در توسعه اقتصادي و مسائل فرهنگي و اجتماعي، گفت: در همه تحولات سياسي، آينده كشورها از آن مردم است و دولت‌ها بايد زمينه‌ها را براي همكاري ملت ها فراهم نمايند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر سوابق كهن روابط دو كشور و تأثير همكاري‌هاي ايران و تركيه براي پايداري ثبات و آرامش در منطقه، گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تاكنون، همكاري با تركيه هميشه از اولويت‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي بوده است.

وی با يادآوري نمونه‌هايي از مذاكرات و همكاري‌هاي دو كشور در زمان مرحوم دميرل و تورگوت اوزال فقيد گفت: با حاكميت حزب اسلامي اعتدال و توسعه، ايران و تركيه مي‌توانستند در دنيا و جهان اسلام بهترين روابط را داشته باشند كه اگرچه از اين ظرفيت به طور كامل استفاده نشد، اما حاكميت تفكر و شرايط فعلي بهترين فرصت براي جبران گذشته و ترسيم همكاري بهتر در آينده است.

هاشمي رفسنجاني با تأكيد بر تأثير اعتماد سياسي ايران و تركيه به هم بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام گفت: با انفجار اطلاعاتي كه در دنيا براي رشد آگاهي مردم اتفاق افتاد، ملت‌ها براساس منافع خويش، عملكرد دولت‌ها را تجزيه و تحليل مي كنند و سوابق مشترك فرهنگي بين ايران و تركيه نشان مي‌دهد كه مردم هر دو كشور خواستار تعميق اين روابط مي‌باشند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تحولات اخير در كشورهاي اسلامي منطقه، گفت: عقلاي كشورها نبايد بگذارند تندروها، مخصوصاً از نوع سلفي با بهانه‌هاي ديني براي زندگي عادي مردم مشكل درست كنند.

وی با يادآوري اتفاقاتي كه در افغانستان، پاكستان، عراق، مصر، تونس، سوريه، يمن، بحرين و ديگر مناطق اسلامي جهان مي‌افتد، گفت: جاي تأسف است كه اين تندروي‌ها به عنوان صداي اسلام در دنيا منتشر مي شود، در حالي كه اسلام دين برادري، برابري و احترام به عقايد و حقوقي ديگران است.

جميل چيچك نيز در اين ديدار با توصيف آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به عنوان «شخصيتي برجسته در دنيا جهان اسلام و تركيه» گفت: براي هر سياستمداري يك ضرورت حكومتي است كه از تجربيات جناب‌عالي در جهت تعميق روابط كشور متبوع خود با ايران استفاده نمايد.

رئيس مجلس تركيه با تشكر از نقش رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بسط روابط دو كشور گفت: اگرچه اين همكاري ها فراز و فرود داشته، اما علاقمنديم كه در شرايط جديد، روابط خود را با جمهوري اسلامي گسترش دهيم.

وي با ابراز نگراني از عملكرد گروه‌هاي افراطي در مخدوش كردن روابط دولت‌ها و ملت‌ها و با اشاره به تحولات سياسي كشورهاي اسلامي منطقه گفت: زمستان سياسي بسياري از كشورها را فرا گرفته و گروه‌هاي افراطي نمي گذارند آفتاب اعتدال براي بهار عربي در آسمان اراده سياسي دولت‌ها بتابد.

چيچك بر اراده مسئولان كشور تركيه در گسترش روابط ايران تأكيد كرد و گفت: اميدواريم ديدار و مذاكرات وزراي خارجه و رؤساي دو كشور در نيويورك، فصل تازه‌اي براي حسن همكاري دو كشور باشد.

