به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا ظهر یکشنبه در شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان، اظهار كرد: اگر آمریکایی‌ها اشتباهی در سوریه انجام دهند و جنگی را در منطقه ایجاد کنند، خود می‌دانند که پایانش با نابودی اسرائیل همراه است.

وی اظهار داشت: تمام اقدامات آمریکا در منطقه برای حفظ موجودیت اسرائیل است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز موقعیت ایران بسیار محکم‌تر از گذشته است، تصریح کرد: در عرصه‌های مختلف خدمات بسیار بزرگی در کشور انجام گرفته است.

سبحانی‌نیا با بیان اینکه یکی از چالش‌های داخلی کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است، بیان داشت: مجلس و دولت به فرمایشات رهبری در همدلی بیشتر پاسخ مثبت دادند.

وی یادآور شد: اگر باز دوباره حزب‌گرایی و تقابل‌ها را چون گذشته تشدید کنیم، انقلاب اسلامی آسیب می‌بیند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همدلی‌ها در پیشبرد اهداف نظام باید گسترده‌تر شود و مسئولان برای برداشتن بار از دوش مردم تلاش کنند.

سبحانی‌نیا خاطرنشان کرد: باید با یک نرمش قهرمانانه در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی خوبی را در منطقه داشته باشیم و البته دولت گفتگوی دیپلماسی خوبی را در چهارچوب نظام در منطقه ایجاد کرده است.

وی در ادامه با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، اضافه کرد: آغاز جنگ در بهترین فرصت برای استکبار و بدترین زمان برای ایران بود و فقط نیروهایی چون ابابیل در هشت سال دفاع مقدس، کمک کشور ما بودند.

نماینده مردم شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: توان و امکانات دو طرف در جنگ به هیچ وجه قابل مقایسه نبود ولی حقانیت نظام جمهوری اسلامی توسط شهیدان بیان شد.

سبحانی‌نیا بیان کرد: در شرایطی که به کشور ما حتی سیم خاردار هم نمی‌دادند، عراق از تمام امکانات دنیا برخوردار بود.

وی تاکید کرد: باید در هفته دفاع مقدس به ارزش‌های آن برسیم و آنان را به نسل جوان معرفی کنیم که این خدمات و زحمات به برکت خون‌ شهدا ایجاد شده است.

سبحانی‌نیا اضافه کرد: شاید سیاست‌بازی‌ها و اختلافات قومی و قبیله‌ای سبب شده است که ما از این مهم غافل شویم.