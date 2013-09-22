امنیت کشور به برکت حماسه های رزمندگان در دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود چهارباغی پور صبح روز یکشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح رفسنجان اظهار داشت: 33 سال پیش صدام ارتش خود را وارد سرزمین مقدس جمهوری اسلامی کرد و خسارتهای بسیار زیادی به شهرها و روستاهای کشورمان وارد کرد.

وی افزود: پس از این تجاوز برخی از شهرها به تصرف دشمن درآمد، بیش از نیمی از خرمشهر را دشمن تصرف کرد، آبادان را محاصره و تا دروازه های اهواز و دزفول و اندیمشک پیش آمد.

وی ادامه داد: ارتش صدام در نزدیکی های دزفول سراغ جاده تهران را می گرفتند و این در شرایطی بود که انقلاب ما نوپا بود و ارتش ما توان دفاع جانانه را نداشت.

سردار چهارباغی بیان داشت: در آن شرایط خائنی به نام بنی صدر اجازه دفاع مردمی را نمی داد و وضعیت بسیار پیچیده و بغرنجی بود اما وقتی اراده کردند و بنی صدر را برکنار کردند و ابتکار عمل به دست نیروهای مردمی افتاد جبهه ها مملو از نیروهای رزمنده شد.

فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه در ادامه افزود: پس از این عملیتهای آفندی سپاه اسلام یکی پس از دیگری شروع شد و با فرمان امام نیروهای ارتش، سپاه و همه رزمندگان عملیات بزرگ حصر آبادان را انجام دادند.

سردار چهارباغی اظهار کرد: در عملیات فتح المبین که در منطقه شوش و دشت عباس انجام گرفت ما فقط 20 هزار اسیر از دشمن گرفتیم و توپخانه آنها را به غنیمت گرفتیم.

فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس حماسه آفریدند، تصریح کرد: اینکه به فرموده حضرت امام راحل(ره) دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند به خاطر عظمتی است که شهدا به ما داده اند چرا که آنها با حداقل امکانات به لشکر گارد دشمن می زدند و تجهیزات آنها را به غنیمت می گرفتند.

سردار چهارباغی تاکید کرد: عملکرد شهدا و به برکت خون شهدا است که باعث شده که ایران مقتدارانه در عرصه های جهانی ظاهر شود.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان ما این افتخار را تا ابد ثبت کردند که یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیافتاد.

وی بیان داشت: امنیت امروز به برکت حماسه هایی است که رزمندگان در دفاع مقدس آفریدند.

فرمانده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه با تاکید بر اینکه ایران کشوری مقتدر در عرصه بین المللی با توان نظامی بسیار بالا است، گفت: امروز کشورمان پیشرفته ترین سلاحها، تانکها و موشکها را دارد.

فرمانده گروه 65 توپخانه صاعقه نیروی زمینی مستقر در رفسنجان در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس که فرا می رسد دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده را در اذهان تداعی می کند.

سرهنگ یدالله سیفی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس، عطر معنویت و صفای خاصی را برای ما به همراه دارد، افزود: ملتی که با پرورش رزمندگان حماسه آفرین با انگیزه ادای تکلیف در پی رهبر و مرجع خود سر از پا نشناختند و به جبهه های حق علیه باطل شتافتند.

وی بیان داشت: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به پیروزی بزرگی که حفاظت از وجب به وجب سرزمین و عقیده بود دست یافتند.

شهدا بهترین الگو برای جوانان

فرمانده گروه 65 توپخانه صاعقه نیروی زمینی مستقر در رفسنجان در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس که فرا می رسد دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده را در اذهان تداعی می کند.

سرهنگ یدالله سیفی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس، عطر معنویت و صفای خاصی را برای ما به همراه دارد، افزود: ملتی که با پرورش رزمندگان حماسه آفرین با انگیزه ادای تکلیف در پی رهبر و مرجع خود سر از پا نشناختند و به جبهه های حق علیه باطل شتافتند.

وی شهدا را بهترین الگو برای جوانان دانست و بیان داشت: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به پیروزی بزرگی که حفاظت از وجب به وجب سرزمین و عقیده بود دست یافتند.

در این مراسم، نیروهای مسلح توپخانه سپاه، نیروی انتظامی و بسیجی رفسنجان از مقابل جایگاه رژه رفتند.

