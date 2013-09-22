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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

سه نویسنده در میان داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان

سه نویسنده در میان داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان

مصطفی رحماندوست، مجید راستی و زهرا زواریان، از داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری نشست هم‌اندیشی بخش جلوه‌گاه امید این جشنواره، مصطفی رحماندوست، مجید راستی و زهرا زواریان 12 فیلم حاضر در این بخش را داوری می‌کنند. این سه نویسنده به عنوان داور منتخب بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان از دوم تا چهارم مهر ماه به تماشای فیلم‌های جشنواره فیلم کودک و نوجوان می‌نشینند.

مشارکت بنیاد ادبیات داستانی در بخش جلوه‌گاه امید جشنواره فیلم كودكان و نوجوانان با هدف شناخت حوزه همكاری، مشترك بين سينما و ادبيات داستانی و بسترسازی برای آن، ايجاد ارتباط با سينماگران فعال و جلب توجه آنان به بهره‌گیری از پشتوانه غنی داستانی و ارزيابی سطح کیفی روایت داستانی در فيلم‌های تولیدی برای كودكان و نوجوانان صورت می‌گیرد.

بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللی فيلم‌های كودكان و نوجوانان از 15 تا 19 مهر در اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2140656

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