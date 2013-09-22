اعلام جزییات تصویب 6 کمیسیون جدید شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای ششمین جلسه از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران که یک شنبه سی و یکم شهریور ماه برگزار شد، الهه راستگو عضو هیات رییسه شورا ی اسلامی شهر تهران با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس، از 8سال دفاع مقدس و جانانه ملت در برابر دشمن یاد کرد.

احمد مسجد جامعی، رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تبریک هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد: در شورای اسلامی شهر تهران برخی اعضا هم سابقه حضور در جبهه ها را داشته اند و هم خود از ایثارگران، آزاده گان، جانبازان و خانواده های شهدای دفاع مقدس هستند که حضورشان در شورا برای ارائه خدمت به مردم پایتخت بسیار مغتنم است.

سپس اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری ششمین جلسه خود با ادامه بررسی طرح افزایش تعداد کمیسیون های شورا، تشکیل کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری- برنامه و بودجه و کمیسیون حقوقی و نظارت را به تصویب رساندند.

در ادامه جلسه- احمد مسجد جامعی –رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشکیک به وجود آمده برای رای گیری در جلسه پیشین شورا نسبت به نام کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ، مجددا این موضوع را به رای گذاشت.

سید عبدالحسین مختاباد پیشنهاد اضافه کردن موضوع هنری را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی مطرح کرد و افزود: اضافه شدن کلمه هنری به این کمیسیون موجب می شود رویکرد جدیدی در فعالیت های شورا و شهراری به وجود بیاید.

حبیب کاشانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: در بودجه شهر داری تهران اعتبارات قابل توجهی برای تمام فصول فرهنگی و اجتماعی شهر که بعضا موضوعات هنری،ورزشی، فرهنگی و مذهبی و دینی و... در آن مستتر است دیده شده است بنابراین گنجاندن نام تک تک فصول مربوط به حوزه های اجتماعی و فرهنگی در عنوان کمیسیون ضرورتی ندارد.

اسماعیل دوستی عضو چهارمین دوره شورا نیز در موافقت با گنجاندن نام هنری در عنوان اصلی کمیسیون مورد بحث اظهار داشت: کسی مخالف هنر نیست. شهرداری تهران مجموعه های زیادی را تحت عنوان فرهنگسرا در اختیار دارد که باید بر آنها نظارت جامع تری صورت گیرد اگر در شورا کمیسیون تخصصی در این زمینه وجود داشته باشد کمیته های مربوطه با قوت بیشتری به نظارت و برنامه ریزی خود می پردازند. در ادامه جلسه برای عنوان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی رای گیری صورت گرفت که در نهایت به تصویب اعضا رسید.

همچنین موضوع کمیسیون چهارم شورا به عنوان سلامت - محیط زیست و خدمات شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

احمد دنیا مالی- عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در مخالفت با عنوان سلامت در این کمیسیون اظهار اشت: موضوع محیط زیست را در کمیسیون محور قرار دهیم چراکه بیشتر نگرانی های حوزه سلامت با اجرای طرحهای زیست محیطی مرتفع می شود.

معصومه آباد دیگر عضو شورا نیز در موافقت با گنجاندن کلمه سلامت در عنوان کمیسیون مورد بحث افزود: بسیاری از دغدغه های مسائل زیست محیطی مرتبط با سلامت است.

وی خاطر نشان کرد : در دوره قبل برخی موضوعات که در کمیته محیط زیست شورا مورد بررسی قرار می گرفت با کمیته سلامت نیز نشست های مشترکی گذاشته می شد.

رحمت الله حافظی نیز در موافقت با موضوع سلامت خاطر نشان کرد: عنوان کمیسیون نماد رویکردی از راهبرد های شورا است. اگر شورا می خواهد از پوسته شورای شهرداری بودنش خارج شود باید نگرش ها و راهبرد هایش همسطح تمام مسائل شهری باشد.

وی افزود: بسیاری از موضوعات سلامت تنها در محیط زیست مستتر نیست.

هادی ساعی دیگر عضو شورا نیز گفت: موضوع سلامت و محیط زیست در اولویت های کاری و حوزه اصلی وظایف شهرداری نیست. این موضوعات متولیان خود را دارند این موضوعات در کمیته های شورا نیز به صورت تخصصی جای پیگیری دارد.

احمد مسجد جامعی با تاکید بر این که مسئله سلامت برای شهری مثل تهران بسیار پر اهمیت است عنوان کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری را به رای گذاشت که به تصویب رسید.

همچنین در جریان بررسی عنوان کمیسیون "حقوقی و تنظیم مقررات" مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع جلسه هیئت رئیسه مبنی برتقویت و توسعه جایگاه ستادهای مردم نهاد و شورایاریها ،گفت: پیشنهادم این است که عنوان کمیسیون "حقوقی و تنظیم مقررات" حذف شود وبه دلیل اهمیت وتوسعه جایگاه مشارکتهای مردمی کمیسیون "مشارکتهای مردمی" ایجاد شود. که مورد موافقت قرار نگرفت.

مهدی چمران عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به اصل یکصد قانون اساسی که وظایف شوراها را تبیین کرده است ، موضوع تغییر عنوان کمیسیون حقوقی و تنظیم مقررات را به کمیسیون نظارت و حقوقی را پیشنهاد داد و خاطر نشان کرد: در اصل یکصدم قانون، بر بحث نظارت شوراها بربرنامه های عمرانی ،اقتصادی ،فرهنگی وسایر امور مربوط در حوزه شهری تاکید شده است که تحقق این اصل به همان وظیفه مدیریت یک پارچه شهری می انجامد.

وی تاکید کرد: بنابراین ایجاد کمیسیون" اصل 100" قانون اساسی می تواند شورا را در تحقق وظیفه ذاتی خود که همان بحث نظارت در کنارتقنیین است را کمک کند.

چمران یاد آور شد : نتیجه کار نظارت به مسائل حقوقی می رسد، بنابرین خواسته اکثریت اعضائ که کمیسیون نظارت و حقوقی است نیز تامین میشود.

پرویز سروری دیگر عضو چهارمین دوره شورا ها با تاکید بر اینکه مهمترین کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 است خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل 100 در شورای اسلامی شهر تهران نیز می تواند همان کارکرد کمیسیون اصل 90 در مجلس را برا یشورا ها داشته باشد.

وی افزود: وجود معاونت نظارت در شورا ناقض کمیسیون اصل 100 نخواهد بود. این کمیسیون برای تقویت بعد نظارت شورا بر تمام مدیریت های فعال در شهر است.

احمد مسجد جامعی رئیس شورا ی اسلامی شهر تهران نیز خاطر نشان کرد: نظارت یکی از مباحث کلیدی و پایه ایی شورا ها است.

وی تاکید کرد: شورا های سراسر کشور ذیل ماه 100 قانون اساسی شکل گرفته است بنابراین وظیفه اصلی سلسله مراتب شورا ها اجرای اصل 100 قانون اساسی و یا تحقق همان مدیریت یکپارچه شهری است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین تاکید کرد: در تمام کمیسیون های شورا باید بحث نظارت مورد توجه قرار گیرد و هر حوزه ایی بر موضوعات مورد نظر خو نظارت اشته باشد.

وی به شیوه نظارت دوره سوم شورا اشاره کرد افزود: در آن دوره موضوعات به جای آنکه از سوی کمیسیون های مربوطه مورد بررسی و نظارت قرار گیرد توسط کمیسیون برنامه و بودجه مورد بازرسی قرار می گرفت.

این در حالی بود که بسیاری از موضوعات در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته بود.

در نهایت عنوان کمیسیون حقوقی و نظارت به جای کمیسیون حقوقی و ننظیم مقررارت به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.

بر این اساس چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با شش کمیسیون معماری و شهر سازی – عمران و حمل و نقل – فرهنگی و اجتماعی – سلامت، محیط زیست و خدمات شهری – برنامه و بودجه و کمیسیون حقوقی و نظارت فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

اعضا شورا همچنین موافقت کردند تا شرح وظایف تخصصی کمیسیون ها و نیز تعداد کمیته ها پس از انتخاب اعضا در کمیسیون های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارائه شود.

از سوی دیگر در این جلسه فرم هایی به اعضا ارائه شد تا عضویت خود را در کمیسیون های شورا با توجه به تخصص و علاقه شان به هیات رییسه اعلام کنند.

همچنین علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد درمسابقات جهانی بوداپست مجارستان پس از 11 سال،خاطر نشان کرد: باتوجه به مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر تجلیل از قهرمانان تهرانی، خواستار تقدیرازمدال آوران وسرمربی تیم ملی کشتی شد.