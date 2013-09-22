دانش آموزان مازندران در 22 هزار کلاس آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امیری بعد از ظهر یکشنبه در شورای آموزشی استان گفت: با به صدا در آمدن زنگ شكوفه ها در سراسر استان 42 هزار دانش آموز پايه اول راهي كلاس هاي درس شدند.

اميري خاطر نشان كرد: آموزش و پرورش مازندران در تمام شاخص هاي ارزيابي كشوري رتبه هاي اول تا سوم را داراست.

هوشمندسازی 2300 مدرسه

وي يادآور شد: در سال تحصيلي جديد دو هزار و 300 مدرسه استان در تمام پايه ها هوشمند و به امكانات و تكنولوژي به روز آموزشي تجهيز شده اند.

مدير كل آموزش وپرورش استان مازندران بابيان اين كه ۴۲ هزار معلم از فرزندان اين ديار ولايتمدار در مدارس استقبال مي كنند خاطر نشان كرد: سه آيين براي بازگشايي مدارس و گراميداشت هفته دفاع مفدس در نظر گرفته شد.

اميري افزود: امروز به منظور برگزاري جشن شكوفه ها در دبستان هاي استان تدابير لازم برای استقبال از كلاس اولي ها در نظر گرفته شد.

وي در ادامه با اشاره به اين كه نخستين دانش آموزان پايه هفتم در 31 شهريورماه با برگزاري آيين جوانه ها راهي كلاس درس شدند افزود: در سال جديد تحصيلي ، بيش از ۴۰‌‌ هزار دانش‌آموز در پايه هفتم تحصيل خواهند كرد.