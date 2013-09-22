افزایش سن ازدواج نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخت سرایی بعد از ظهر یکشنبه رد شورای همانگی ثبت احوال شهرستان افزود: مجموعه دستگاهاي فرهنگي کشور بايد با فرهنگ سازي مناسب جوانان را به ازدواج آسان و به موقع تشويق کرده و دستگاههاي اجرايي نيز بايد موانع ازدواج جوانان را مرتفع کنند.

فرماندار راميان ميزان کاهش ولادت در راميان را نگران کننده دانست و افزود: بايد با سياستهاي دولت در خصوص افزايش مواليد هماهنگ شويم و اگر اينگونه نشود جامعه در سالهاي آتي با چالش جدي در خصوص ميزان جمعيت فعال روبرو خواهد شد.