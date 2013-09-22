افزایش سن ازدواج نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخت سرایی بعد از ظهر یکشنبه رد شورای همانگی ثبت احوال شهرستان افزود: مجموعه دستگاهاي فرهنگي کشور بايد با فرهنگ سازي مناسب جوانان را به ازدواج آسان و به موقع تشويق کرده و دستگاههاي اجرايي نيز بايد موانع ازدواج جوانان را مرتفع کنند.
فرماندار راميان ميزان کاهش ولادت در راميان را نگران کننده دانست و افزود: بايد با سياستهاي دولت در خصوص افزايش مواليد هماهنگ شويم و اگر اينگونه نشود جامعه در سالهاي آتي با چالش جدي در خصوص ميزان جمعيت فعال روبرو خواهد شد.
رجب زاده رئيس اداره ثبت احوال شهرستان راميان در اين جلسه گفت: در چهار ماهه نخست سال 92 در شهرستان راميان تمامي آمار وفات در مهلت قانوني خود به ثبت رسيده است و در خصوص ثبت آمار ولادت تنها سه مورد در خارج از مهلت قانوني به ثبت رسيده که از ميانگين آمار استاني بالاتر است.
رجب زاده ميزان مقايسه اي سه شاخص ولادت ، وفات و ازدواج در سال 91 نسبت به سال 90 را در شهرستان راميان تشریح کرد و گفت: در سال جاری دو هزار و 86 تولد، 486 وفات و 426 ازدواج در شهرستان ثبت شده است.
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