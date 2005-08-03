۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۰۲

دومين كنسرت آموزشي و پژوهشي در رشت

دومين كنسرت آموزشي و پژوهشي در زمينه سه تار 13 مرداد ماه در رشت برگزار مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين برنامه ، 20تن ازهنرجويان با همنوازي سه تارقطعاتي را به اجرا درمي آورند و"ناصرستوده " مقدمه اي درباب آموزش موسيقي به همراه تصنيف خواني ايراد مي كند .
گفتني است اين برنامه به همت حوزه هنري استان گيلان روزياد شده ساعت 17 درسالن محيط زيست رشت ، واقع درخيابان رسالت برگزارمي شود و ورود براي همه علاقه مندان آزاد است .

