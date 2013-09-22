عملکرد دو و میدانی کاران قم در مسابقات جوانان کشور درخشان بود

ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تصریح کرد: بعد از موفقیت های متعدد ورزشکاران دو و میدانی کار استان قم در مسابقات مختلف لیگ دو و میدانی باشگاه ها و پیکارهای دو و میدانی قهرمانی کشور، جوانان قمی در رقابت های جوانان کشور خوش درخشیدند.

وی ادامه داد: امسال تیم دو و میدانی رده سنی نونهلان قم با کسب 11 مدال توانست رتبه نخست کشور را به خود اختصاص بدهد و در سومین مرحله رقابت های لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور نمایندگان قم در سه رشته موفق به کسب دو طلا و یک نقره شدند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم بیان داشت: اینها تنها برای از موفقیت های دو و میدانی کاران قمی در مسابقات سال جاری دو و میدانی لیگ و قهرمانی کشور بود و خوشبختانه در ادامه این توفیقات ارزنده تیم رده سنی جوانان قم در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور موفق به کسب عناوینی ارزشمند و درخشان شد.

وی یاد آور شد: رقابت های دو و میدانی قهرمانی رده سنی جوانان کشور بر اساس برنامه ریزی فدراسیون دو و میدانی کشورمان به میزبانی تهران به انجام رسید و مدعیان در حالی با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم اعزامی جوانان هیئت دو و میدانی قم توانست به دو مدال و سه عنوان چهارمی و پنجمی رده بندی بخش انفرادی این پیکارها دست پیدا کند.

اکرمی با اشاره به عنوان های کسب شده، ابراز داشت: تیمی متشکل از محمد سبب کار، رضا ملک پور، علیرضا نوروزی و علیرضا ایل سعادتمند به این پیکارها اعزام شدند و خوشبختانه به دو نشان طلا و نقره، یک مقام پنجمی و سه عنوان چهارمی نائل شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این مسابقات دو نماینده قم یعنی محمد سبب کار و رضا ملک پور هر دو در رشته 400 متر با مانع با حریفان خود به رقابت پرداختند و خوشبختانه در حالی که عملکرد کم نظیری داشتند توانستند طلا و نقره این ماده را به خود اختصاص بدهند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم عنوان داشت: در رشته پرش با نیزه مسابقات دو و میدانی قهرمانی رده سنی جوانان کشور علیرضا نوروزی به عنوان نماینده هیئت دو و میدانی استان قم با حریفان رقابت کرد و با فاصله ای اندک در جایگاه چهارم قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در رشته 400 متر آزاد این دوره از پیکارها که محمد سبب کار نماینده تیم اعزامی هیئت قم بود عنوان چهارمی به دست آمد، ضمن اینکه علیرضا ایل سعادتمند در رشته ده گانه توانست با کسب مقام چهارم به کار خود پایان بدهد.

اکرمی به عملکرد خوب تیم چهار در 100 متر امدادی قم نیز اشاره کرد و یاد آور شد: در این پیکارها تیم قم در این رشته موفق به کسب رتبه پنجم شد و مطمئنا با پتانسیل موجود و استعدادهای بسیار خوب که مدال های رنگارنگی را تا کنون کسب کرده اند می توان نوید آینده ای درخشان را برای دو و میدانی قم داد.