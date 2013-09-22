اعتبارات مصلای پلدختر ناچیز است/ با این روند پروژه 140سال طول می کشد!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پلدختر گفت: جای تاسف است که از 180 میلیارد ریال اعتبارات استاني امسال شهرستان پلدختر از محل درآمدهاي نفت و گاز تنها یک میلیارد ریال آن به مصلای این شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این وضعیت اعتبارات اختصاص داده شده به مصلای نماز جمعه پلدختر مطلوب نیست.

حجت الاسلام لروند با تاکید بر اینکه احداث مصلی در شهر پلدختر از ضروریات این شهرستان است گفت: چهار و 500 نفر هر هفته در فضای باز و بیرون از مسجد جامع و گاه در گرمای 50 درجه پلدختر نماز جمعه را اقامه می کنند.

وی به ناکافی بودن این اعتبارات اشاره کرد و افزود: باید به این مهم توجه ویژه شود در غیر این صورت 140 سال دیگر مصلای نماز جمعه پلدختر به پایان خواهد رسید.

امام جمعه پلدختر همچنین از عدم دعوت خود به کمیته برنامه ریزی شهرستان انتقاد کرد و گفت: اگر من رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان هستم چرا در کمیته برنامه ریزی شهرستان دعوت نشده ام.

وی خطاب به معاون فرماندار پلدختر اظهار داشت: اینها دردهای شهرستان است که باید حل شود که امیدوارم این موضوع حل شود.