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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۳۹

با مصوبه شوراي شهر؛

بليط اتوبوس در شهر يزد نيم بها شد

بليط اتوبوس در شهر يزد نيم بها شد

يزد - خبرگزاري مهر: سخنگوي شوراي شهر يزد گفت: با طرحي كه در دهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد تصويب شد، بليط اتوبوس در يزد نيم بها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس زارع گاريزي در حاشيه دهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد از تصويب كاهش نرخ بليط اتوبوس هاي درون شهري يزد خبر داد.

وي افزود: اين طرح در راستاي رفاه حال شهروندان كم درآمد، دانش آموزان و دانشجويان و تشويق و ترغيب همشهريان براي استفاده بيشتر از ناوگان حمل و نقل عمومي به منظور كاهش آلودگي هوا و ترافيك در سطح شهر و با بررسي هاي به عمل آمده در شورا و قبول تامين بودجه مربوطه توسط شهرداري مصوب شد.

زارع گاريزي يادآور شد: بر اساس اين مصوبه، نرخ بليط هاي اتوبوس هاي درون شهري از 200 تومان به 100 تومان كاهش يافت.

وي بيان كرد: اعتبار مربوط به سهم وزارت كشور بيش از يك سال پرداخت نشده است و با وجود اينكه شهرداري بيش از اعتبارات مربوطه هزينه كرده اما تا وصول اعتبارات وزارت كشور، اعتبارات مربوطه را تامين مي كند.

زارع گاريزي خاطرنشان كرد: اين مصوبه هم اكنون به مرحله اجرا درآمده است.

کد مطلب 2140844

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