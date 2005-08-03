ترور قاضي مقدسي نمي تواند كار منافقين باشد// منافقين دستور دارند كار تروريستي نكنند

دكتر منصوري استاد دانشگاه و فعال سياسي در پاسخ به پرسش خبرنگار سياسي "مهر" كه در مورد انگيزه ها و گمانه هاي احتمالي در ترور قاضي مقدسي، سوال كرد، پاسخ داد: البته هنوز اطلاع دقيق و قابل استنادي در اين مورد وجود ندارد و نمي توان تحليلي داشت ولي فكر نمي كنم اين ترور توسط منافقين انجام شده باشد.

وي توضيح داد: در شرايط فعلي، منافقين از طرف آمريكا دستور دارند كه كار تروريستي نكنند تا بتوانند وجه لازم براي ورود به فاز سياسي را پيدا كنند، به اين خاطر فكر نمي كنم منافقين در اين ترور دست داشته باشند.

گفتني است دكتر جواد منصوري در سالهاي دهه شصت، ازسوي منافقين دو بار مورد سوءقصد تروريستي قرار گرفت.