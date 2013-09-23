پیشنهاد فروش سامانه موشکی شبیه S300به ایران را بررسی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم نواختن زنگ اول مهر مدرسه شهید آوینی که امروز دوشنبه در این مدرسه برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برنامه وزارت دفاع برای نهادینه کردن فرهنگ دفاعی چیست، گفت: وزارت دفاع وظیفه اش این است که امکان دفاعی را فراهم کند به میزانی که مردم ما قادر باشند از تحولات صنعت دفاعی مطلع شوند. در اصل این کار باعث القای روحیه جهادی است و مردم مطمئن می شوند مسئولان در زمینه فرهنگ دفاعی قدم برمی دارند.

وزیر دفاع در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دستاوردهایی که قرار است در هفته دفاع مقدس رونمایی کند چیست، گفت: در طول سال رونمایی از دستاوردهای نظامی به طور مداوم اتفاق می افتد و به مجرد اینکه محصولی آماده تحویل دهی به نیروها شود و پروژه تحقیقاتی به نتیجه می رسد به اطلاع مردم می رسد البته در این هفته نیز قرار است از چند محصول رونمایی شود که نام آنها را در مراسم رونمایی اعلام می کنیم.

سردار دهقان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه ارزیابی شما از سفر رئیس جمهور به نیویورک چیست، گفت: واقع مطلب این است که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه دنبال تنش و جنگ در سطح منطقه و در سطح جهان نبوده است و همواره دنبال صلح و آرامش در سطح جهانی بوده است.

وی ادامه داد:آمریکایی ها و غربی ها دنبال بهانه می گردند برای ایجاد محدودیت در کشور و در پیشرفت کشور،البته من فکر می کنم با توجه به فضای اعتمادی که در سطح جهان امروز نسبت به ایران شکل گرفته یک فشاری بر نظام سلطه وارد آمده تا آنها باور کنند ایران طالب توسعه ، طالب صلح و مدافع اعمال، قوانین و مقررات بین المللی است.

وزیر دفاع افزود: در سایه اقتدار و انسجام ملی به وجود آمده، فضا آماده شده برای اینکه دنیا به میز مذاکره بیاید. ما هم با اقتدار بدون هیچ پیش شرطی برای این مذاکرات آماده ایم.

دهقان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روسیه پیشنهاد عبور از S300 و فروش سامانه شبیهS 300 به ما داده است آیا این پیشنهاد را قبول می کنید یا نه؟ گفت: باید بررسی کنیم و ما متناسب با نیازهای خودمان خرید می کنیم.این پیشنهاد آنهاست ولی انتخاب با خود ماست.