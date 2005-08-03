مسوولان باشگاه پيكان از تمامي قوانين فدراسيون فوتبال آگاهند

به گزارش خبرگزاري" مهر" ناصرشهسواري روزچهارشنبه با اعلام مطلب فوق افزود: شركت ايران خودرو قصد تغييرنام باشگاه ابومسلم خراسان به پيكان تهران را ندارد.

وي با بيان اينكه شركت صنعتي ايران خودرو تنها پسوندي را به تيم ابومسلم افزوده است، اظهارداشت: اين شركت دربياينه رسمي خود كه روزدوشنبه درمحل باشگاه ابومسلم صادرشد، تنها پسوند ايران خودرو را مقابل نام اين باشگاه اضافه كرد.

مديرعامل باشگاه پيكان ازمسوولان فدراسيون فوتبال درخواست كرد كه نظرات مشاوران معلوم الحال را درسخنان خود لحاظ نكنند.

وي خريد امتيازباشگاه ابومسلم خراسان را درراستاي اعتلاي ورزش اين استان عنوان كرد وافزود: اميدواريم مسوولان شركت ايران خودرو قدمهاي مثبتي را براي توسعه ورزش خراسان بردارند.

شهسواري با بيان اينكه خريد باشگاه ابومسلم خراسان با تحقيق وبررسي هاي كارشناسان ايران خودرو صورت گرفته است، گفت: اين شركت برنامه هاي مدون وطولاني مدتي را براي ارتقاي ورزش استان خراسان طراحي كرده است.

مديرعامل باشگاه پيكان، عصرچهارشنبه براي بازديد ازتمرينات آماده سازي تيم فوتبال اين باشگاه عازم اردبيل مي شود.