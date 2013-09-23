حضور ۵۷۵ هزار دانش آموز در 25 هزار کلاس درس مدارس آذرباییجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی سمرقندی صبح دوشنبه در آیین نواخته شدن زنگ آغاز سالتحصیلی جدید با حضور استاندار آذربایجان غربی افزود: 575 هزار دانش آموز امروز همزمان با آغاز سالتحصیلی جدید در 5 هزار و 47 مدرسه با 25 هزار و 196 کلاس درس حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه ۹۲۵ كلاس درس در مقطع پيش دبستاني برای دانش آموزان فراهم شده، اظهار داشت: همچنین برای 308 هزار و 978 دانش آموز مقطع ابتدایی ۱۲ هزار و ۹۱۳ كلاس و برای 89 هزار و 950 دانش آموز مقط راهنمایی 3 هزار و ۵۳۹ كلاس درس تعیین شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه برای 155 هزار و 450 دانش آموز مقط متوسطه نیز 7 هزار و ۴۶۱ كلاس درس در حال حاضر فعال شده اند، اعلام کرد: برای 2 هزار و 150 دانش آموز مدارس استثنایی استان نیز ۳۵۸ كلاس مد نظر قرار گرفته است.

سمرقندی از افزایش 100 کلاس درس در مقاطع ابتدايي و راهنمايي طی سال تحصیلی جدید خبر داد و عنوان کرد: در مقطع متوسطه حدود ۲۰۰ كلاس و در مدارس استثنايي نيز ۳۶ كلاس نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی افزایش داشته ایم.

صبح امروز زنگ بازگشایی مدارس و آغاز سالتحصیلی 92- 93 با حضور وحید جلال زاده استاندار و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاههای اجرایی در مدرسه موقوفه شهید مومنی ارومیه نواخته شد.