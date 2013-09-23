کره جنوبی 11 محصول خود را در نمایشگاه فناوری نانو عرضه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو ششمین جشنواره فناوری نانو (Iran Nano 2013) را در از 13 تا 17 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‎های بین المللی تهران برگزار می‌کند. این نمایشگاه پس از مجمع بین‌المللی اقتصاد فناوری نانو (International Forum on Nanotechnology Economy 2013 ) برگزارخواهد شد.

در بخش بین الملل این جشنواره محصولاتی در حوزه نانو از سوی شرکت‌های دانش بنیان کشورهای خارجی عرضه خواهد شد.

در این راستا بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی (‏KOTRA‏) با اعلام لیستی از صاحبان صنایع و نمایندگان ‏شرکت‌های صنعتی این کشور برای بازدید از سیزدهمین نمایشگاه صنعت و ششمین نمایشگاه فناوری نانو در روزهای 14 تا 17 مهرماه، آمادگی خود را اعلام کرده ‏است. ‏

عناوین محصولات شرکت‌های کره‌ای که در این جشنواره ارائه خواهد شد شامل موارد ذیل است:

تجهیزات هیدرولیکی تخریب

بیل مکانیکی، چکش ‏هیدرولیکی، پمپ و موتور ‏هیدرولیکی

بالابرهای سقفی و جرثقیل‌های‎ ‎‏(ضد انفجار)

انواع ماشین آلات نساجی در ‏زمینه بافت موکت، لایی و پلی ‏استر، ماشین آلات تولید ‏منسوجات بافته نشده

ماشین آلات، تجهیزات و ‏سیستم‌های مدیریت تولید و ‏انتقال برق

قالب‌های قطعات داخلی و ‏خارجی خودرو

بوش‌های صنعتی در ابعاد و ‏طرح‌های مختلف، محفظه ‏آلومینیومی

ماشین‌های بریکت سازی‎ ‎‏(سرد و گرم) دستگاه‌های ‏تبدیل ضایعات و غبارهای ‏صنعتی به قرص برای صنایع ‏اکسید آهن

انواع همزن‌های صنایع‎ ‎آرایشی ‏و بهداشتی، دارویی، غذایی و ‏آزمایشگاهی

انواع مته‌های (دریل) برقی و ‏قابل شارژ

ماشین اکستروژن برای تولید ‏لوله‌های آب و فاضلاب، ‏آبیاری، لوله‌های گاز، داکت‌های مخابراتی