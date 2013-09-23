برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی با حضور 269 هزار دانش آموز/تقدیم 58 معلم شهید کردستانی به انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سالار عرفانی نسب صبح دوشنبه در مراسم آغازین بهار تعلیم و تربیت در سنندج اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در سه هزار و 202 مدرسه، 13 هزار و 505 کلاس درس توسط 26 هزار و 90 پرسنل تحت آموزش قرار می گیرند.

وی افزود: آغاز سال تحصیلی حاصل ساعت ها برنامه ریزی در حوزه های مختلف است که توسط کارشناسان استانی در مدت زمانی طولانی به سرانجام رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: دیروز در قالب جشن غنچه ها، شکوفه و جوانه ها 13 هزار و 500 غنچه کردستانی، 25 هزار دانش آموز ابتدائی و 19 هزار کلاس هفتمی شروع به تحصیل کردند.

عرفانی نسب عنوان کرد: بهره گیری از توان، تجربه و بسیج کردن تمام قدرت و امکانات استان منابع آموزشی و تحصیلی برای ارتقاء کیفیت آموزشی سرمایه های استان استفاده شده است.

وی ادامه داد: فرایند تربیت سه ضلع خانواده که مهمترین عنصر، اولیای مدرسه و جامعه را شامل می شود که هماهنگی و همکلامی آنها زمینه ساز رشد و تعالی در تمام ابعاد استان را شامل می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: از دیگر برنامه مهم و ارزشمند آموزش و پرورش استان کردستان ارتقاء پوشش تحصیلی بدنه دانش آموزان، توسعه فناوری اطلاعات در هوشمند کردن مدارس و ارتقاء سطح بهداشت جسمی، روانی و توسعه ورزشی است.

عرفانی نسب اظهار داشت: تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان برنامه راهبردی آموزش و پرورش است.

وی یادآور شد: امسال در پایه اول مهارت ‌های حرکتی، پایه دوم ژیمناستیک، سوم آموزش شنا، چهارم طناورز، پنجم تنیس روی میز، ششم دومیدانی و هفتم بسکتبال آموزش داده می شود.

گفتنی است در خاتمه زنگ مهر و مقاومت و زنگ آغاز بهار تعلیم و تربیت توسط مسئولان استانی و کشوری به صدا درآمد.