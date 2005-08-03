تهديد به از سرگيري فعاليت هاي هسته اي اهرمي جديد در ديپلماسي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مقام آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود گفت : ايراني ها از تهديدات خود براي از سرگيري فعاليتهاي چرخه سوخت هسته اي عقب نشيني كرده اند .



وي افزود : من تصور مي كنم كه در حال حاضر ، اين حس عمومي وجوددارد كه ايرانيها از هر گونه اقدام فوري كه موجب نقض توافقنامه پاريس خواهد شد عقب نشيني كرده اند .



ايران روز دوشنبه اعلام آمادگي كرد كه روند حساس تبديل اورانيم خام كه 9 ماه در حالت تعليق قراردارد را از سرخواهد گرفت و اقدام به برداشتن مهروموم هاي كارخانه UCF اصفهان خواهد كرد .



بنابراين گزارش ، ايران بعد اعلام كرد كه منتظر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي است تا دوربينهاي نظارتي و ديگر تجهيزات نظارتي را در اين كارخانه قرار دهد .



اين مقام آمريكايي با بيان اين مطلب كه اقدامات جديد ايران به عنوان اهرمي جديد در ديپلماسي محسوب مي شود اظهار داشت : من تصور مي كنم اقدام ايران دررابطه با عدم شكستن مهرو موم ها بسيار مثبت است .



وي همچنين اظهارات علني ديگر ايران مبني بر اينكه اعلام كرد تا دو يا سه روز ديگر براي از سرگيري فعاليت هاي هسته اي منتظر خواهد ماند و اينكه اعلام كرد تا چند روز ديگر منتظر پيشنهادات اروپا خواهند ماند را نيز بسيار مثبت خواند .



طبق اين گزارش ، نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي در تماسهاي روزانه با اروپاييها و كاندو ليزارايس رئيس خود از نزديك تحولات هسته اي ايران را پيگيري مي كند .



اين سوال باقي مي ماند كه آيا واشنگتن و متحدان اروپاييش برسر آنچه كه به تهران پيشنهاد خواهند كرد به توافق خواهند رسيد يا نه ؟



تام كيسي جانشين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در اين رابطه تصريح كرد : ما هم با اروپاييها بر سر حل مسئله هسته اي ايران مواضع مشتر ك داريم.

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