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۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۱۴

يك مقام آمريكايي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه :

تهديد به از سرگيري فعاليت هاي هسته اي اهرمي جديد در ديپلماسي ايران است

يك مقام آمريكايي روز گذشته گفت : به نظر مي رسد ايران در رويارويي با اروپا در خصوص برنامه هسته اي خود عقب نشيني كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مقام آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود گفت : ايراني ها از تهديدات خود براي از سرگيري فعاليتهاي چرخه سوخت هسته اي عقب نشيني كرده اند .

وي افزود : من تصور مي كنم كه در حال حاضر ، اين حس عمومي وجوددارد كه ايرانيها از هر گونه اقدام فوري كه موجب نقض توافقنامه پاريس خواهد شد عقب نشيني كرده اند .

ايران روز دوشنبه اعلام آمادگي كرد كه روند حساس تبديل اورانيم خام كه 9 ماه در حالت تعليق قراردارد را از سرخواهد گرفت و اقدام به برداشتن مهروموم هاي كارخانه UCF اصفهان خواهد كرد .

بنابراين گزارش ، ايران بعد اعلام كرد كه منتظر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي است تا دوربينهاي نظارتي و ديگر تجهيزات نظارتي را در اين كارخانه قرار دهد .

اين مقام آمريكايي با بيان اين مطلب كه اقدامات جديد ايران به عنوان اهرمي جديد در ديپلماسي محسوب مي شود اظهار داشت : من تصور مي كنم اقدام ايران دررابطه با عدم شكستن مهرو موم ها بسيار مثبت است .  

وي همچنين اظهارات علني ديگر ايران مبني بر اينكه اعلام كرد تا دو يا سه روز ديگر براي  از  سرگيري فعاليت هاي هسته اي منتظر خواهد ماند و اينكه اعلام كرد تا چند روز ديگر منتظر پيشنهادات اروپا خواهند ماند را نيز بسيار مثبت خواند .

طبق اين گزارش ، نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي در تماسهاي روزانه با اروپاييها و كاندو ليزارايس رئيس خود از نزديك تحولات هسته اي ايران را پيگيري مي كند .

اين سوال باقي مي ماند كه آيا واشنگتن و متحدان اروپاييش برسر آنچه كه به تهران پيشنهاد خواهند كرد به توافق خواهند رسيد يا نه ؟ 

تام كيسي جانشين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در اين رابطه تصريح كرد : ما هم با اروپاييها  بر سر حل مسئله هسته اي ايران مواضع مشتر ك داريم.
کد مطلب 214117

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