مهدی اميني فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امیدواریم در دولت فعلی، تحولات اساسي ساختار GTC با مديريت اعتدالي شامل افرادی با تجربه، به همراه مديران جوان با تحصيلات عاليه، متخصص و متعهد كه تصميماتي بلند مدت و زير بنايي اخذ و با شهامت اجرا نمايند، در نظر گرفته شود .

رئيس سيلوي شهيد خرازي اصفهان بیان داشت: در چند سال گذشته سيلوي اصفهان علاوه بر اینکه از لحاظ فني بسيار فرسوده و داراي مشكلات مختلف و بي برنامه بود، پرسنل با تجربه نیز بازنشسته شده بودند که البته با همكاري پرسنل فني موجود و همچنين همكاران شركت مادر و برنامه‌ريزي خاص، اين مشكلات مديريتی و عيوب خطرناك رفع شد،

وی ادامه داد: برای بهره‌وری مناسب، بودجه‌های لازم جذب و با اولويت‌بندي و ساماندهي هزينه شد و براي نخستین بار برنامه بازديد‌هاي ميداني در سطح منطقه انجام و برخی از مشکلات رفع شده است.

برای بهره بردای هر چه بهتر شرکت بازرگانی دولتی ایران، تصميمات زير‌بنايي گرفته نشده

وی با بیان اینکه تاكنون برای بهره‌وری هر چه بهتر شرکت بازرگانی دولتی ایران، تصميمات زير‌بنايي گرفته نشده و با سطحي‌نگري، امورات راه خود را طی کرده است، اظهار داشت: در ساختار سازماني اين شركت ( GTC) معاونتي با عنوان معاون فني شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي و عضو هيأت مديره ديده نشده و اين حوزه به حاشيه رانده شده است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت بروز مشكلات فني، اين حوزه‌ها توان مقابله نخواهند داشت، گفت: به معاونت فني باید به ديد یک "فونداسيون" نگریسته شود.

رئيس سيلوي شهيد خرازي اصفهان ادامه داد: در اين شركت كمبود کارمند فني داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر به راحتی مشهود است و حتي مجوز استخدام در رشته‌هاي مرتبط داده نمي‌شود.

وی با تصریح بر اینکه برخی از سيلوها با توجه به نبود پرسنل به بخش خصوصي ( راهبري ) واگذار شده كه این امر به صلاح سازمان و دولت نیست، گفت: به جاي تخصص ها، ضوابط و قانون، روابط و سهميه‌ها جایگزین شده كه این امر سبب كاهش انگيزه در سيستم اداري، به ويژه پرسنل فني شده است.