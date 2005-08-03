ايران عضو فدراسيون جهاني فوتبال دستي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درنامه ارسالي ازسوي فدراسيون جهاني فوتبالدستي ايران به همراه آرژانتين، الجزاير، كامرون وروسيه پنج عضو جديد فدراسيون جهاني معرفي شده اند.

لازم به يادآوري است: فدراسيون جهاني فوتبال دستي 30 عضو دارد. انجمن فوتبالدستي فدراسيون ورزش براي همه اولين دوره مسابقات فوتبالدستي جام رسانه ها را روز 17 مرداد همزمان با روزخبرنگار درفرهنگسراي ورزش برگزارمي نمايد. دراين مسابقات هررسانه مي تواند دو تيم در دو بخش بانوان و آقايان معرفي كند.

گفتني است: علاقمندان به فوتبال دستي جهت آشنايي با فدراسيون جهاني اين رشته مي توانند به آدرس اينترنتي www.table-soccer.org مراجعه نمايند.