نشت مواد شیمیایی به «خورموسی»/ احتمال تعطیلی بزرگترین پتروشیمی ایران

احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پتروشیمی بندر امام که مجاور «خورموسی» قرار دارد، دو روز پیش نوعی مواد شیمیایی خطرناک (استایرن) به خوریات تخلیه کرده که علاوه بر آلودگی این محل به خلیج فارس نیز راه پیدا کرده است.



وی با بیان اینکه این آلودگی باعث اتلاف تعداد زیادی از آبزیان شده، افزود: بر اساس شواهد و آثار موجود، حدود 15 هزار تا 20 هزار قطعه از انواع ماهی ها بر اثر آلودگی خوریات از بین رفته اند.



لاهیجان زاده اضافه کرد: پتروشیمی بندر امام این آلودگی را نتیجه یک حادثه عنوان کرده، اما بهانه آنها قابل قبول نیست. زیرا نخستین بار نیست که این پتروشیمی مواد شیمیایی خود را به خوریات تخلیه می کند و در سال های گذشته نیز این مسئله تکرار شده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین با اشاره به تاخیر چند ساله در تحقق تعهدات پتروشیمی بندر امام مبنی بر تعطیلی خط واحد «کلرآلکالی»، نسبت به تعطیلی این واحد بر اساس قانون هشدار داد.



وی تصریح کرد: پتروشیمی بندر امام پس از هشت سال که به بهانه های مختلف تعطیلی خط تولید «کلرآلکالی» به روش جیوه و جایگزینی آن با «روش ژئوممبران» و حذف جیوه از فرآیند تولید را به تعویق انداخته بود، در نهایت در سال 87 به سازمان حفاظت محیط زیست تعهد داد که ظرف دو سال این جایگزینی را انجام دهد، اما این تعهد هنوز عملی نشده است.



لاهیجان زاده تاکید کرد: چنانچه این پتروشیمی نتواند به وظایف خود عمل کند و یا از اجرای تعهداتی که سال ها به مسئولان و دستگاه های نظارتی وعده کرده ناتوان باشد، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان رأسا نسبت به تعطیلی کامل واحد «کلرآلکالی» به دلیل آلودگی به ترکیبات جیوه اقدام می کند و تمام مسئولیت های این تعطیلی نیز بر عهده مدیران این مجتمع خواهد بود.



وی با اشاره به تاثیرات آلودگی ناشی از «استایرن» و «جیوه» توضیح داد: استایرن ترکیب کاملا سمی و جزو مواد آلی خطرناک است که تخلیه آن به دریا، مرگ و میر گسترده ماهیان و آبزیان را به دنبال خواهد داشت.



این مسئول افزود: ترکیبات جیوه نیز که به همراه پساب این پتروشیمی به خورموسی تخلیه می شود، جزو مواد بسیار خطرناک است که ترکیب آن با مواد آلی یکی از سمی ترین ترکیبات را ایجاد می کند.



به گفته وی، ترکیبات جیوه در بدن ماهیان و آبزیان ذخیره و وارد چرخه غذایی انسان ها می شود که عامل بیماری های بسیاری است.



لاهیجان زاده تصریح کرد: منطقه ویژه پتروشیمی شامل 19 واحد در مجاورت خورموسی قرار دارد و بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور است.



بر اساس این گزارش، «خور موسی» کانال طویل و عمیقی است که از خلیج فارس منشعب شده و به دلیل ویژگی های خاص خود در منطقه از موقعیت ممتازی برخوردار است. بر اساس کنوانسیون رامسر (کنوانسیون تالاب‌های جهان) «خورموسی»، «خور الامیه» و «تالاب شادگان» با عنوان «تالاب بین المللی شادگان» ثبت شده اند. خورموسی با اکوسیستمی منحصر به فرد، در ساحل شمالی خلیج فارس و جنوب خوزستان واقع است که زیستگاه بسیاری از پرندگان نادر و مکان تخم ریزی بسیاری از ماهیان خلیج فارس است. ژرفای زیاد خور موسی همچنین باعث شده است تا کشتی های 70 هزار تنی نیز به سهولت در این آبراه رفت و آمد کنند. گفته می شود حدود 2 هزار نفر از مردم بومی خور موسی از ماهیگیری گذران زندگی می‌کنند.





